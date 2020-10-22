Медицинский работник. Фото: Антон Засимов / novostivolgograda.ru

22 октября 2020, 02:49

Минздрав Дагестана отчитался о более 200 госпитализированных с COVID-19 и пневмонией за сутки

За сутки в Дагестане госпитализированы 214 пациентов с подозрением на COVID-19, заражение подтверждено у 85, сообщил Минздрав республики. На фоне роста числа инфицированных власти пригрозили жителям республики штрафами за нарушение масочного режима, но прежде, чем вводить санкции, власти должны внести изменения в указ о введении режима повышенной готовности в республике, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября руководитель дагестанского отделения Роспотребнадзора Николай Павлов предложил привлекать к административной ответственности за нарушение масочного режима в общественных местах. Его инициативу поддержал врио главы республики Сергей Меликов, который поручил нормативно закрепить требование носить маски. Снизить риски заражения коронавирусом поможет регулярная дезинфекция общественных мест, а не введение штрафов за отсутствие масок, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Махачкалы.

К 21 октября в Дагестане общее число инфицированных достигло 15 200, умерли 730 пациентов. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Федеральным законодательством о предотвращении чрезвычайных ситуаций часть полномочий, в том числе право на объявление режимов повышенной готовности на определенных территориях, передано региональным и муниципальным властям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Расул Кадиев.

"В данном случае глава региона одновременно с объявлением режима повышенной готовности должен указать, какие меры предпринимаются на данной территории. Он вправе ввести обязанность носить маски или же другие ограничения. Также должны действовать и муниципальные органы власти, если соответствующий режим введен ими. Но при этом глава региона вводит режим повышенной готовности и последующие ограничения по представлению соответствующих ведомств - в данном случае, Роспотребнадзора", - пояснил юрист.

Он рассказал, что в указе предыдущего главы Дагестана Владимира Васильева о введении режима повышенной готовности не была прописана необходимость ношения масок. "Сейчас врио главы Дагестана Сергей Меликов находится в ситуации, когда ему приходится расхлебывать последствия действий предшествующего руководства. Получается так, что Васильев не заставлял носить маски, а сейчас Меликов [...] вынуждает всех это делать", - отметил Кадиев. По его словам, ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрено статьей 20.6.1 КоАП РФ. Отметим, максимальные санкции по этой статье для граждан - штраф до пятидесяти тысяч рублей.

Владимир Васильев 5 октября покинул пост главы Дагестана. Временным главой республики был назначен Сергей Меликов. Врио главы Дагестана следует заняться решением социальных проблем и борьбой с коррупцией, так как прошлому руководителю республики справиться с этим явлением не удалось, заявили опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

По данным на 21 октября, в стационарах республики развернуто 3026 коек для больных с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них занято 2209, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Дагестана. Еще 983 человека находятся на амбулаторном лечении, отметил он.

За сутки с 20 по 21 октября с подозрением на COVID-19 были госпитализированы 214 пациентов, заражение коронавирусом подтверждено у 85 человек, шесть человек с подтвержденным диагнозом умерли, сообщил сотрудник ведомства.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Нагрузка на медперсонал сохраняется, однако ситуация в психологическом и физическом плане намного легче, чем весной, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" помощник главного врача Первой городской больницы Махачкалы, полностью перепрофилированной под больных с COVID-19, Исрафил Исрафилов. "Проблем с лекарствами, средствами защиты уже нет. Все необходимое для лечения пациентов в больнице имеется. Механизм госпитализации уже отработан, налажен. Даже если в день поступает 60-70 пациентов, то нет таких очередей как в апреле-мае. На каждом уровне все согласованно, в том числе и между клиникой и станцией скорой помощи", - отметил он.

В настоящее время, по его словам, в больнице находятся чуть более 600 человек. "Каждый пациент переносит вирус индивидуально. Течение и степень тяжести зависят и от сопутствующих заболеваний. Говорить, мутировал ли коронавирус, пока сложно, так как он все еще не изучен полностью. Но к нам поступают такие же тяжелые больные, как и весной. В реанимации в крайне тяжелом состоянии сейчас находятся около 20 человек. Большинство всех пациентов клиники нуждаются в кислородной терапии", - пояснил он.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". 

Примечание:

"Алибег Гаджиев лишился должности главы Дагсельхоза после уголовного дела", "Глава района в Дагестане обвинен в незаконном вывозе песка с пляжа", "14 дагестанских чиновников арестованы по делам о мошенничестве с землей".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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