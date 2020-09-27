Велосипедисты указали Дадаеву на неприспособленность Махачкалы для велопоездок

27 сентября 2020, 18:50

Демонстративную велопоездку Салмана Дадаева и его обещание создать условия для комфортной велоезды по Махачкале сложно воспринимать всерьез, так как у города нет свободных земель, где можно было бы построить велодорожки, указали дагестанские журналисты и юристы. Кататься по улицам Махачкалы не только неудобно, но и опасно из-за дорожного трафика, пожаловались велосипедисты.

Дадаев пообещал махачкалинцам условия для велопоездок

Мэр Махачкалы Салман Дадаев 22 сентября поддержал всемирную акцию «День без автомобилей» и пересел в этот день на велосипед, следует из публикации на странице Дадаева в Instagram.

"Для Махачкалы, с учетом ее перегруженности автотранспортом, этот день имеет особую значимость. Мы будем работать над тем, чтобы в обозримом будущем горожане могли отдавать предпочтение пешему и велосипедному способу передвижения, создавать для этого необходимую инфраструктуру", - говорится в сообщении. Публикация проиллюстрирована фотографиями Салмана Дадаева, едущего по городским улицам на велосипеде.

Заявление мэра о планах работы над тем, чтобы горожане больше отдавали предпочтение велосипедному транспорту, можно только приветствовать, но оно скорее выглядит популистским, предположил заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

"Для того, чтобы в Махачкале развить велосипедную инфраструктуру по лучшим западным образцам, нужно сделать немногое: снести Махачкалу полностью и заново ее отстроить. По-другому ничего не получится. Для велосипедистов можно было бы создать специальные дорожки, если бы огромные территории, прилегающие к проспектам и крупным улицам, не были распроданы или отданы под магазины", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

Проблема города не только в перегруженности автотранспортом, но и в большом количестве земель со спорным статусом, пояснил он. "И это не позволяет продвигать уже имеющиеся проекты. Яркий пример - реконструкция проспекта имама Шамиля. Если владельцы участков вдоль проспекта откажутся их продавать, то вся реконструкция из-за этого может заморозиться. Еще один пример – путепровод на выезде из Махачкалы в Буйнакск, на который потрачено два миллиарда рублей, но все уперлось в небольшую будку", - сказал журналист.

Жители Махачкалы пользуются велосипедами, несмотря на то, что улицы города не подходят для такого вида транспорта, отметил главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

"В городе есть серьезные проблемы с загруженностью автомобильных дорог. И во многом популярность велосипедов объясняется этим. Люди ездят на велосипедах, хотя город практически не предназначен для езды на нем. И на сегодня не сделаны никакие стратегические шаги по улучшению ситуации в этом направлении. Вины Салмана Дадаева в этом нет, так как это все происходило на протяжении десятилетий", - говорит он.

Салман Дадаев возглавил мэрию Махачкалы в январе 2019 года. До этого назначения он руководил управой Басманного района Москвы. Объявив о том, что Дадаев «подобран кандидатом» на должность мэра Махачкалы, глава Дагестана Владимир Васильев выразил надежду, что будущий мэр сможет создать «кусочек Москвы» в столице республики, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Салмане Дадаеве.

Журналисты увидели в велопоездке Дадаева попытку десакрализации образа чиновника

Салман Дадаев попытался "эксплуатировать образ европейского чиновника, близкого к народу", предположил Магомед Магомедов. "Но чтобы быть ближе к людям, не обязательно пересаживаться на велосипед. Достаточно решать имеющиеся насущные проблемы жителей города. Историю с велосипедом можно воспринимать как желание поправить свой имидж, свой рейтинг... Догонять того же [мэра Дербента] Хизри Абакарова, который воспринимается более влиятельным и близким к народу, благодаря своей хозяйственной деятельностью. И при этом он не ездит на велосипеде", - сказал он.

Даже если Дадаев пересядет на велосипед и каждый день на нем будет ездить по городу, это не станет показателем того, что он стал народным мэром, заметил Гаджимурад Сагитов.

"Мэр Махачкалы уже ездил на троллейбусе. Теперь на велосипеде. Но Дадаев при езде на велосипеде у самой площади столкнулся с проблемой при пересечении перекрестка из-за неправильно поставленного съезда. И пока не будут устранены такие элементарные вещи, не требующие серьезных финансовых вложений, говорить о том, что в ближайшее время что-то улучшится, просто наивно", - сказал он.

И Магомедов, и Сагитов заверили, что их издания будут следить за тем, как выполняются обещания мэра по улучшению в городе инфраструктуры для велосипедистов.

Езда представителей власти на велосипеде как способ показать свою близость к народу - идея не новая. Так, бывший мэр Лондона Борис Джонсон несколько лет ездил на велосипеде на работу и на деловые встречи. По инициативе Джонсона в городе стали появляться выделенные полосы для велосипедистов, которые строились за счет сужения проезжей части дорог. А президент Украины Владимир Зеленский, предваривший свое реальное президентство ролью главы государства в сериале "Слуга народа", ограничился имиджем президента на велосипеде лишь на экране, и не стал воплощать это в жизнь после того, как был избран.

Дороги в Махачкале не приспособлены для велопоездок

Перекрестки в Махачкале и съезды на пешеходные переходы не оборудованы для велосипедистов и колясочников, подтвердил юрист Расул Кадиев, сам предпочитающий передвигаться по городу на велосипеде.

"Во-первых, съезды очень узкие, на этом сэкономили большие деньги. Во-вторых, съезды выходят сразу на пешеходную "зебру". А по правилам дорожного движения нельзя пересекать пешеходный переход на велосипеде. В неправильной организации съездов мог убедиться и сам мэр, когда 22 сентября на перекрестке Дахадаева и Гамзатова у площади не вписался в поворот, так как съезд с тротуара выходит прямо в центр проезжей части перекрестка", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кадиев.

Решения по улучшению велоинфраструктуры, считает он, необходимо применять "на высоком профессиональном уровне" с привязкой к возможностям бюджета. "Должно быть городское планирование. Должны быть определены приоритеты движения в разных частях города. За транспортную стратегию пару лет назад заплатили огромные деньги. Но даже в центре Махачкалы до сих пор нет нормально оборудованных съездов для велосипедистов и колясочников", - сказал Кадиев.

Активист движения «Городнаш», юрист Арсен Магомедов считает, что организация велодвижения в Махачкале – вполне выполнимая задача "для эффективного менеджера при правильном подходе". "При правильных действиях это вполне реально", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в первую очередь необходимо распланировать дорожную структуру и тщательно продумывать застройку территорий. "Махачкала перегружена автотранспортом, особенно на крупных проспектах. И непродуманная застройка только усугубит эту ситуацию. В частности, проспект Петра Первого в Редукторном поселке (через проспект проходит дорога в Каспийск – прим. «Кавказского узла») в час пик очень сильно загружена, но при этом застройка в этой части города продолжается. В дальнейшем это только усилит нагрузку на дорогу", - сказал активист.

Отсутствие мест для катания отпугивает потенциальных клиентов точек велопроката

В Махачкале вообще нет велодорожек, специальных мест, где можно было бы безопасно оставить велосипед, а также плохо развит рынок проката велосипедов, добавил Арсен Магомедов.

Широкой сети точек проката велосипедов в Махачкале нет. Корреспонденту «Кавказского узла» удалось найти лишь один пункт проката, где предоставляют велосипеды в аренду. Администратор офиса проката Камиль подтвердил, что услуга не пользуется среди горожан высоким спросом.

"Это связано с плохими дорожными покрытиями, а также катастрофической нехваткой велодорожек. Можно даже сказать, их полным отсутствием", - пояснил Камиль корреспонденту "Кавказского узла".

Велопарк компании насчитывает около 15 велосипедов, и закупать больше не имеет смысла, добавил администратор офиса. По его словам, среди клиентов встречаются люди разных возрастов, велосипеды напрокат берут и школьники и взрослые.

"Девушки обращаются, но не так часто. Им просто негде кататься. В парках, как правило, езда на велосипедах запрещена. На тротуарах они мешают людям, а на дороге – водителям", - сказал Камиль.

По его словам, велосипедный сезон в Махачкале приходится в основном на июль. "Можно сказать, что сейчас сезон уже закончился. Уже не так много людей интересуются арендой велосипедов", - сказал он.

Велосипедисты посоветовали мэру построить велодорожки

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» велосипедисты главными проблемами назвали отсутствие велодорожек и неуважительное отношение водителей автомашин. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения велосипедистов.

Студент Мурад рассказал, что выезжает кататься по городу каждый вечер. "Махачкала не приспособлена для езды на велосипеде. И дело не только в плохих дорогах, но и водители не считаются с велосипедистами. Они паркуются как попало, а выезжать на проезжую часть опасно", - сказал он.

По его мнению, в городе необходимо создавать площадки, где велосипедисты могли бы спокойно кататься, не мешая ни водителям, ни гуляющим горожанам с детьми.

Житель пригородного поселка Семендер Магомед часто ездит в Махачкалу на велосипеде. "На велосипед я пересел в прошлом году. Иногда езжу на нем на работу, часто вместе с сыном едем покататься вместе. У него есть свой велосипед", - рассказал мужчина.

По его словам, дорога из Семендера в Махачкалу безопасна для велосипедиста, но в самом городе приходится ездить по краю проезжей части. "Я многие годы жил в Москве и там есть специальные велодорожки, проезжая часть отделена широкой полосой до тротуара. В Махачкале такого нет. По пути из Семендера в город есть некоторые участки, где можно спокойно ехать по асфальтной дороге, не заезжая на проезжую часть. Но в городе таких мест нет. [...] Хотелось бы, чтобы и в городе соответствующие условия создавали. Чтобы не приходилось ехать по проезжей части, потому что не все водители считают нас участниками движения, и могут спокойно подрезать", - сказал он.

50-летний Гусейн каждый день ездит на велосипеде на работу, находящуюся в семи километрах от дома. "На велосипеде мне комфортнее, чем на общественном транспорте. Но чтобы удобнее было ехать, я стараюсь выезжать рано утром и обратно возвращаться поздно вечером, когда автомобильное движение уже не такое сильное. Велосипедистов водители не ценят. Иногда могут совсем близко проехать, вообще не смотрят, что перед ним человек на велосипеде", - посетовал он.

У жителя Махачкалы Камиля Магомедова есть автомобиль, но два раза в неделю он оставляет машину и ездит по своим делам на велосипеде. "Хотелось бы, чтобы в городе были условия для езды на нем. Пока же город приспособлен плохо для велосипедистов. Съезды с тротуаров есть, но не везде, хотелось бы побольше их. Велосипедных дорожек нет вообще, в итоге велосипедисты мешают и прохожим, и машинам. Главное, что нужно, – это велодорожки", - сказал он.