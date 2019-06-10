Визит Варламова в Махачкалу назван "жестом отчаяния" Дадаева

10 июня 2019, 20:40

Съемки блогером-урбанистом Ильей Варламовым выпуска "Большой дороги с мэром" в Махачкале вызвали резонанс в соцсетях, комментаторы пожаловались на стихийные свалки и плохую работу общественного транспорта. Мэр Салман Дадаев сам пригласил Варламова, чтобы поднять свой рейтинг на фоне нерешенных городских проблем, предположил блогер Керим Гамидов.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля известный российский блогер Илья Варламов в 2015 года опубликовал отчет о своей поездке в столицу Дагестана - "Плохая Махачкала". "Город грязный, разбитый и некрасивый", - написал Варламов, указав на проблемы с вывозом мусора, самостроями, маршрутки в качестве общественного транспорта, отсутствие детских площадок.

9 июня Илья Варламов вновь посетил Махачкалу, чтобы глава города Салман Дадаев принял участие в съемках проекта "Большая дорога с мэром". Согласно правилам программы, маршрут прогулки определяется случайным образом, с помощью компьютера. Пунктом "А" стал дом №10 по улице Батырая. "Салман Дадаев и Илья Варламов прошли от здания администрации до пункта «А», затем направились на Коркмасова, где расположен юридический факультет ДГУ, который окончил глава города, на улице Гаджиева сели в троллейбус, который довез их до пересечения Магомедтагирова и Мирзабекова, далее они дошли до улицы Камалова. Также прогулялись по Родопскому бульвару и скверу имени С. Стальского, проспекту Гамзатова до площади Ленина", - говорится в сообщении на сайте администрации Махачкалы.

Во время прогулки были обсуждены основные городские проблемы и пути их решения, написал Салман Дадаев. "Хочу поблагодарить Илью за приглашение принять участие в этом проекте, мне интересен и важен взгляд со стороны на проводимую нами работу", - отметил Дадаев 9 июня на своей странице на Instagram.

По состоянию на 20.40 мск 10 июня на канале Varlamov в Youtube не появилось видео о прогулке с мэром Махачкалы.

Telegram-каналы сочли визит Варламова ответом на критику местного блогера

Визит Варламова инициирован мэрией Махачкалы и задуман как ответ на критику администрации со стороны дагестанского блогера Керима Гамидова, предположили авторы местных Telegram-каналов. "Тусующиеся в соцсетях дагестанцы уверены, что "вызов Варламова" - это такая пацанская (и не очень, кстати, умная) ответка местному блогеру - Кериму Гамидову", - говорится в сегодняшнем сообщении на канале Кavkaz_leakbez. "Недавно, блогер Керим Гамидов ( на фото слева) на своем канале в YouTube опубликовал несколько роликов с жёсткой критикой мэра Махачкалы, Салмана Дадаева. Дадаев на критику не отреагировал. Но через несколько дней после этого приходит новость, что в город в очередной раз прибыл известный блогер-урбанист Илья Варламов", - отметил автор канала "Совесть Дагестана".

Съемки "Большой дороги с мэром" в Махачкале - "жест отчаянья" Дадаева, считает Керим Гамидов. "Жду с нетерпением выпуска Варламова, где он расскажет, что все плохо, но уже лучше, чем было (а это не правда). Жест отчаянья Дадаева: рейтинг в подвале, поддержки нет ни от силовиков, ни от даже Васильева (главы Дагестана. - Прим. "Кавказского узла")", - написал Гамидов 9 июня на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсетей указали Варламову на проблемы Махачкалы

"Ему (Варламову. - Прим. "Кавказского узла") надо пройтись ровно по тем же локациям, что и в первый раз (в 2015 году. - Прим. "Кавказского узла"), чтобы разницу увидеть", - предложил комментатор на странице Гамидова Gamzat.isaev.

"Я надеюсь, они увидят, во что сами жители превратили улицу, как вырубили деревья и сузили самозахватами", - написала по поводу прогулки Варламова и Дадаева пользовательница Facebook Жемилат Ибрагимова. "О-о-о, значит они видели на стыке Камалова-Громова полуразрушенный мост и самовольные свалки с крысами?" - прокомментировала маршрут прогулки Наиля Далгатова.

"В прошлый раз Варламов коров и мусорки только и видел. Интересно, что нужно сделать, чтоб это он развидел? ))$ €£₽?" - написал в комментарии к той же записи Альберт Эседов.

"Все же надо признать, наши люди прекрасны. Вслед улетевшему Варламову шлют фото мусора со своих микрорайонов. Причем, это несанкционированные мусорные свалки, которые они сами же там и соорудили. Как же! Не хотят отдавать звание мусорной столицы!" - сообщила на той же странице Facebook Зейнаб Алимирзаева.

Ряд комментаторов в Instagram Салмана Дадаева пожаловались на работу общественного транспорта. "Приехал бы [Варламов] в сторону газораспределительной станции, увидел бы, как мучаются люди с транспортом. В такую жару как едут маршрутки полные - ждешь, ждешь, а едут уже набитые. Приезжайте, посмотрите, как мучаются. Неужели нельзя пустить другие маршрутки?" - написал пользователь соцсети Larachkaaaaa.

"А вы с ним пройдитесь под солнцем по нашему микрорайону до остановки минут 30-40 (а некоторым жителям и до часа добираться) по пыльным дорогам, где не ходят маршрутные такси. И пока дойдете до остановки, ваша белоснежная рубашка будет серой", - прокомментировала Raziiatmikailova.