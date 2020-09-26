Кадыров проигнорировал масочный режим на похоронах депутата Госдумы Агаева

26 сентября 2020, 16:26

Рамзан Кадыров и его окружение приехали в село Рошни-Чу на похороны умершего от коронавируса депутата Госдумы Вахи Агаева без защитных масок. На многолюдных похоронах не соблюдались санитарные правила, обязательные для рядовых граждан, указали корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 сентября от коронавируса скончался первый депутат Госдумы - 67-летний представитель Чечни Ваха Агаев. Депутатом Госдумы он был с 2011 года.

С начала пандемии в Чечне скончались от коронавируса 40 человек из 2409 заразившихся, продолжают болеть 527 пациентов, указано в таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ваха Агаев похоронен на кладбище своего родового селения Рошни-Чу Урус-Мартановского района. Традиционный тезет (поминки) в этом селе посетил Рамзан Кадыров, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, депутат Госдумы Адам Делимханов, руководитель администрации главы и правительства республики Ибрагим Закриев, муфтий Салах Межиев, богослов и советник главы региона Адам Шахидов и другие.

В видеосюжете об этом, размещенном 25 сентября на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный", Кадыров и его окружение без масок. Глава Чечни приветствует родственников Вахи Агаева, касаясь их одной или обеими руками. Большинство многочисленных участников тезета - в масках, но у многих они приспущены.

Требование носить маску в общественных местах действует в Чечне уже четыре месяца, власти строго следят за его соблюдением местными жителями, предпринимателями. При этом сам глава Чечни и его окружение неоднократно демонстрировали пренебрежение масочным режимом, что вызывает возмущение в республике, говорится в материале "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Кадыров назвал смерть Агаева большой потерей для всей республики. Богослов Хасу Тепсуркаев охарактеризовал Ваху Агаева как щедрого человека. "Он построил в нашей республике мечети и медресе, прокладывал дороги, проводил газ <...>, был хорошим другом нашему падишаху [Рамзану Кадырову], - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Хасу Тепсуркаева.

Муфтий республики Салах Межиев прочел заупокойную молитву над телом умершего депутата, после чего траурная церемония из сотен человек отправилась на кладбище.

Кадыров и его окружение проигнорировали действующий в Чечне масочный режим, а организаторы тезета - правила похорон, указали корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни.

"С весны из-за ситуации с коронавирусом, у нас действуют определенные правила проведения обряда поминок и похорон. Это обязательное соблюдение дистанции, наличие защитных масок, запрет на долгое пребывание в одном месте большого количеств людей и так далее. Эти ограничения никто не отменял. Тем более, если человек умер от коронавируса, то на кладбище допускается всего несколько человек. Но насколько можно было судить по репортажу с похорон Агаева, в данном случае все эти требования не соблюдались. Более того, сам глава и его окружение продемонстрировали полное пренебрежение правилами безопасности, соблюдения которых они же требуют от населения. Естественно, такие вещи ничего кроме неприятия и непонимания у людей не вызывали и вызывать не могут", - заключил местный житель Умар.

Даже в тех случаях, когда смерть человека не связана с COVID-19, при проведении похорон в Чечне разрешается присутствие ограниченного числа людей, участникам тезета предписано находиться на расстоянии полутора-двух метров друг от друга и сразу уходить, выразив слова соболезнования.

Пренебрежение правилами Роспотребнадзора на тезете по Вахе Агаеву резко контрастирует с требованием неукоснительного соблюдения масочного режима и других ограничений простыми людьми, отметил грозненец Тимур, юрист по образованию.

"Более того, в последние несколько дней наблюдается ужесточение этих правил: в местах скопления людей, на рынках, на автостанциях, в автобусах, маршрутных такси требуют наличия защитных масок. Естественно, возникает вопрос: почему руководству не обязательно придерживаться ограничений, а все остальные должны это делать?" - сказал он.

Кадыров, его окружение и близкие не носят маски во время свадеб и похорон, чтобы показать социальную пропасть между своим окружением и рядовыми жителями, заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев. "Он просто не задумывается о реакции остальных жителей республики. Изначально он все эти указы про обязательное ношение масок спускал, поскольку это было требованием федерального центра. Кадыров себя не противопоставляет обществу в этом вопросе", - сказал Кутаев.

По словам жителя Рошни-Чу Исы, посетившего похороны Вахи Агаева, большинство присутствовавших на похоронах были в защитных масках.

"Там многие были в масках, но не все, это надо признать. Рамзан [Кадыров] с делегацией руководства приезжал с сопровождением. Из них никого в масках не было. Обычно после выражения слов соболезнования сейчас принято не задерживаться на тезете, но многие там оставались достаточно продолжительное время. Я там провел минут 30. Очень много людей приходило и приезжало с соболезнованиями, сотни человек там были", - рассказал он.

Напомним, Чечня ожидает поставку первой партии вакцины от коронавируса. В22 сентября Рамзан Кадыров заявил о безусловном доверии властей Чечни разработчикам российской вакцины от коронавируса и анонсировал массовую вакцинацию, начиная с пожилых людей. Местные жители опасаются, что вакцина недостаточно испытана, и прививаться не хотят.