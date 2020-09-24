24 сентября 2020, 04:39

Депутат Госдумы из Чечни Ваха Агаев умер от коронавируса

67-летний депутат Госудмы от партии КПРФ Ваха Агаев, скончавшийся от коронавирусной инфекции, будет похоронен в Чечне, сообщила пресс-служба партии.

Как писал "Кавказский узел", к 21 сентября число зараженных коронавирусом в Чечне достигло 2 384 человек, умерли 40 зараженных.  

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Ушел из жизни после тяжелой болезни наш коллега, депутат Государственной думы с 2011 года Ваха Абуевич Агаев", - привел 23 сентября сообщение председателя Госдумы Вячеслава Володина ТАСС.

По словам, зампреда партии КПРФ, депутата Юрия Афонина, Агаев проходил лечение от коронавируса. "Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет", - процитировало коллегу покойного депутата Сергея  Гаврилова РИА "Новости". "Он заболел, потом у него начался тромбоз", - привело слова депутата Госдумы от КПРФ Казбека Тайсаева агентство.

Агаев стал первым депутатом Госдумы, скончавшимся от COVID-19, сообщил со ссылкой на Володина "Интерфакс". Агаев будет похоронен 24 сентября  у себя на родине, в Чечне, написало со ссылкой на пресс-службу КПРФ  агентство.

Агаеву было 67 лет. Впервые он был избран депутатом Госдумы в 2011 году, в 2016 году получил мандат в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ.

Напомним, Чечня ожидает поставку первой партии вакцины от коронавируса. В республиканском Минздраве в середине сентября отметили, что речь о широкой вакцинации не идет - вакцину апробируют на добровольной основе исключительно среди медработников, контактирующих с больными коронавирусом. 22 сентября Рамзан Кадыров заявил о безусловном доверии властей Чечни разработчикам российской вакцины от коронавируса и анонсировал массовую вакцинацию, начиная с пожилых людей. Местные жители опасаются, что вакцина недостаточно испытана, и прививаться не хотят.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Мечети трех регионов юга России закрыты из-за угрозы коронавируса", "Пользователи Instagram одобрили перенос съезда чеченцев в Дагестане из-за коронавируса", "Жители Грозного связали подорожание черемши с угрозой коронавируса".

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