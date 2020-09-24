Лизан Исакова осуждена на четыре года после помощи от властей Чечни

24 сентября 2020, 16:05

Суд признал жительницу Грозного Лизан Исакову и ее сына Хазбулата, которые обращались за помощью к правозащитникам и добились от властей Чечни улучшения жилищных условий, виновными в мошенничестве со статусом инвалида и назначил им по четыре года колонии.

Как писал "Кавказский узел", Лизан Исакова в апреле 2019 года обратилась в Правозащитный центр "Мемориал" с просьбой о помощи в отстаивании своих прав. Женщина сообщила, что парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома, хотя спикер парламента Чечни Магомед Даудов распорядился улучшить ее условия жизни еще в 2017 году. 3 июля 2019 года Исакова и ее сын были арестованы по делу о мошенничестве со статусом инвалида. У Исаковой была официальная справка об инвалидности, ее дело должно привести к коррумпированным чиновникам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Телевидение Чечни показало серию спецрепортажей о Лизан Исаковой и ее сыне, обвиняемых в мошенничестве. В ходе репортажа от 2 июля 2019 года первый замдиректора ЧГТРК "Грозный" Ильман Вахидов в эфире телеканала выразил уверенность, что "Мемориал" знал о реальном состоянии здоровья Исаковой и использовал ее, "чтобы очернить деятельность государственных органов". Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов напомнил, что справку об инвалидности Лизан Исакова получила от Минздрава Чечни, и предположил, что цель телесюжета - очернить "Мемориал". В репортаже от 6 июля 2019 года Исакова заявила, что представитель "Мемориала", зная, что она не является инвалидом, просил ее притворяться. Адвокат "Мемориала" Галина Тарасова назвала обвинения в адрес правозащитников абсурдными. "Вместо того чтобы разбираться с самой ситуацией: обоснованно ли присвоена инвалидность, кем и почему, имела или нет она право на льготы, причинила ущерб своими действиями или нет - разворачивается кампания (против правозащитников)... правозащитная деятельность преподносится как вредительство", - сказала она.

Сегодня Старопромысловский районный суд Грозного признал Лизан Исакову и ее сына Хазбулата виновными в мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России). Лизан Исакова приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, такой же приговор суд вынес и ее сыну, сообщил сегодня "Грозный Информ".

Женщине была оказана помощь в ремонте квартиры и ее обустройстве, сумма ущерба, нанесенного Исаковыми фонду социальной поддержки населения Чечни, составила 1 263 927 рублей, утверждается на сайте ЧГТРК "Грозный". Установить, что Лизан Исакова не является инвалидом, удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в квартире, сказано в сообщении.

Дело Лизан Исаковой поступило в суд 27 января, судебное заседание было назначено на 7 февраля. О дальнейшем ходе рассмотрения дела информации в карточке дела на сайте Старопромысловского районного суда Грозного, по данным на 15.57 мск 24 сентября, не содержится. Максимальное наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Комментариями от осужденных или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.