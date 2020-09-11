Четверо подростков пострадали во время пожара в техникуме в Ростовской области

11 сентября 2020, 02:34

Четыре несовершеннолетних студента Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического техникума пострадали во время пожара.

Инцидент произошел вечером 10 сентября.

Огонь загорелся из-за короткого замыкания в бойлере, расположенном в подсобном помещении на первом этаже техникума. Силы МЧС направили к зданию 10 пожарных машин и команду из 35 человек. Возгорание ликвидировали, не дав распространиться за пределы подсобки, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщает издание "161.ру".

Из техникума эвакуировали 59 человек, включая 54 кадета. Четверо детей 2003–2004 годов рождения пострадали - их направили в городскую больницу Азова на осмотр, информирует ТАСС.