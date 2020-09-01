Директор заповедника "Утриш" заподозрен в халатности

01 сентября 2020, 19:04

Руководство заповедника "Утриш" не обеспечило режим посещения заповедника и не приняло мер к тушению пожара, возникшего в конце августа, считает прокуратура Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа между населенными пунктами Большой и Малый Утриш в пределах Анапы загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Из-за лесного пожара городские власти ввели режим ЧС. Вечером 26 августа спасатели сообщили о ликвидации возгорания. Губернатор Кубани предложил закрыть заповедник для туристов, опрошенные "Кавказским узлом" экологи сочли это решение ошибочным.

Уголовное дело о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) возбуждено после пожара в заповеднике Утриш. Анапская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила ненадлежащее исполнение должностных обязанностей директором заповедника по организации, контролю и координации деятельности подчиненных. "Им в полном объеме не был обеспечен установленный режим посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, не приняты меры к организации ликвидации пожара", - сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края

В результате пожара уничтожен лес на площади более 126 гектаров. Очаг возгорания находился в границах заповедника. Ранее в точке возгорания располагалась несанкционированная туристическая стоянка, на которой использовался открытый огонь, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Туристы, ставшие очевидцами пожара, сообщили, что он сопровождался взрывами. Они предположили, что поджог заповедника мог быть связан с коммерческими интересами.

Директором заповедника является Олег Кондратьев, на должность он был назначен 5 февраля 2018 года. Ранее он возглавлял управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю и Коми-Пермяцкому автономному округу, занимал пост министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, следует из информации на сайте заповедника.

Санкции ч. 1.1 ст. 293 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде ареста на шесть месяцев. Комментариями Олега Кондратьева или его представителей относительно начала расследования "Кавказский узел" пока не располагает.