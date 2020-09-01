01 сентября 2020, 19:04

Директор заповедника "Утриш" заподозрен в халатности

Руководство заповедника "Утриш" не обеспечило режим посещения заповедника и не приняло мер к тушению пожара, возникшего в конце августа, считает прокуратура Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа между населенными пунктами Большой и Малый Утриш в пределах Анапы загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Из-за лесного пожара городские власти ввели режим ЧС. Вечером 26 августа спасатели сообщили о ликвидации возгорания. Губернатор Кубани предложил закрыть заповедник для туристов, опрошенные "Кавказским узлом" экологи сочли это решение ошибочным.

Уголовное дело о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) возбуждено после пожара в заповеднике Утриш. Анапская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила ненадлежащее исполнение  должностных обязанностей директором заповедника по организации, контролю и координации деятельности подчиненных. "Им в полном объеме не был обеспечен установленный режим посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, не приняты меры к организации ликвидации пожара", - сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края

В результате пожара уничтожен лес на площади более 126 гектаров. Очаг возгорания находился в границах заповедника. Ранее в точке возгорания располагалась несанкционированная туристическая стоянка, на которой использовался открытый огонь, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Туристы, ставшие очевидцами пожара, сообщили, что он сопровождался взрывами. Они предположили, что поджог заповедника мог быть связан с коммерческими интересами.

Директором заповедника является Олег Кондратьев, на должность он был назначен 5 февраля 2018 года. Ранее он возглавлял управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю и Коми-Пермяцкому автономному округу, занимал пост министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, следует из информации на сайте заповедника. 

Санкции ч. 1.1 ст. 293 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде ареста на шесть месяцев. Комментариями Олега Кондратьева или его представителей относительно начала расследования "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Туристы эвакуированы из заповедника под Анапой из-за лесного пожара", "Туристы предположили поджог в заповеднике Утриш", "Крупный ландшафтный пожар потушен под Новороссийском".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 сентября 2020, 18:10

01 сентября 2020, 17:54

  • Защита Гуева поставила под сомнение слова свидетеля обвинения

    Единственная свидетельница обвинения в деле Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании терроризма, имела проблемы с психикой и употребляла наркотики. Несмотря на это суд, не усомнился в ее адекватности и достоверности показаний, заявила защита уроженца Северной Осетии.

01 сентября 2020, 16:58

01 сентября 2020, 15:58

01 сентября 2020, 15:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи