Сбор средств в помощь армянам Ливана объявлен в Нагорном Карабахе

12 августа 2020, 04:29

Власти Нагорного Карабаха объявили сбор средств для оказания материальной помощи армянским семьям в Бейруте, где произошел мощный взрыв. В столицу Ливана отправлена первая партия продовольственной помощи.

Как информировал "Кавказский узел", 5 августа власти Нагорного Карабаха заявили, что готовы принять 100-150 армянских семей из Бейрута, оказавшихся в сложной ситуации после взрыва в столице Ливана. 7 августа в храмах Степанакерта и райцентров Нагорного Карабаха зажгли свечи в память о жертвах взрыва в Бейруте.

Мощный взрыв произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По данным на 11 августа, погиб 171 человек, более 6 тысяч пострадали, были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей. Местные власти причиной взрыва назвали детонацию хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры. В Бейруте введен режим чрезвычайного положения, пишет РИА "Новости".

11 августа в Нагорном Карабахе объявлено о начале сбора средств для оказания материальной помощи армянам в Ливане, в столице которого произошел мощный взрыв, сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян корреспонденту "Кавказского узла".

"Участие в сборе средств жителей Арцаха [самоназвание Нагорного Карабаха] исключительно добровольное… Финансовые ресурсы также будут выделены из резервного фонда правительства", - сообщил он.

По его словам, 10 августа Нагорный Карабах самолетом из Еревана отправил в Бейрут продовольственную помощь весом 11,5 тонны.

"Это подсолнечное масло и консервированные овощи, фрукты, варенья, производимые в Арцахе. Свою продукцию предоставили компании "Арцахбио", "Арцахбери", "Рейпсид", - рассказал Погосян.

Правительство Нагорного Карабаха обсуждает вопрос подготовки следующей партии гуманитарной помощи Ливану, добавил он.