Кубанский судья осужден за получение взятки

22 июля 2020, 21:21

Суд приговорил бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края к 5,5 года колонии, признав его виновным в получении 530 тысяч рублей в качестве взятки за приговор местному жителю.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший председатель райсуда на Кубани был обвинен в том, что потребовал у правоохранителей 530 тысяч рублей за приговор местному жителю. В мае 2019 года его дело передали в Краснодарский краевой суд. Однако защита бывшего судьи не согласилась с этим решением, и Верховный суд России согласился передать дело судьи в Ростовский областной суд.

О задержании бывшего председателя Щербиновского районного суда на Кубани при получении 300 тысяч рублей от сотрудников правоохранительных органов стало известно в августе 2018 года. Следствие предположило, что до этого он уже получил 230 тысяч рублей от правоохранителей за обвинительный приговор местному жителю. Уголовное дело по статьям о взяточничестве и покушении на мошенничество возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По версии следствия, в должности председателя суда обвиняемый рассматривал уголовное дело в отношении местного жителя, которому вменялись хранение наркотиков и другие преступления. Во время судебного процесса подсудимый подал судье заявление о фабрикации дела в отношении него силовиками, считают следователи. По итогам процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков было отказано, однако судья потребовал у одного из них 530 тысяч рублей, полагает следствие. За эти деньги он пообещал вынести обвинительный приговор подсудимому и не привлекать силовиков к ответственности за фальсификацию материалов дела, утверждают следователи.

Председателя суда задержали оперативные сотрудники Управления ФСБ по Краснодарскому краю, Ростовский областной суд признал его виновным по статьям о получении взятки в крупном размере (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ) и покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ) и приговорил к 5,5 года колонии строгого режима, а также на семь лет лишил права занимать определенные должности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры. По его словам, приговор в законную силу не вступил.

Отметим, максимальные санкции по этим статьям предусматривают до двенадцати лет лишения свободы.

Дело судьи рассматривалось в суде почти год – с конца июля 2019 года, процесс занял около 30 заседаний, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Ростовского областного суда.

С 27 марта 2015 года председателем Щербиновского районного суда являлся Александр Турицын. 27 июля 2018 года Квалификационной коллегии судей было принято "решение о приостановлении отставки председателя и судьи Щербиновского районного суда Краснодарского края Александра Турицына в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела".

Комментариев осужденного или его представителей относительно приговора суда не поступало.