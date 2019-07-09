09 июля 2019, 16:08

Верховный суд позволил рассмотреть дело кубанского судьи в другом регионе

Дело бывшего председателя райсуда на Кубани о взяточничестве будет рассмотрено не в Краснодарском краевом, а в Ростовском областном суде, сообщил сегодня адвокат обвиняемого.

Как сообщал "Кавказский узел", председателя Щербиновского районного суда задержали летом 2018 года при получении 300 тысяч рублей от сотрудников правоохранительных органов. Как полагает следствие, до этого он уже получил 230 тысяч рублей от правоохранителей за обвинительный приговор местному жителю. Решение о возбуждении уголовного дела по статьям о взяточничестве и покушении на мошенничество принял председатель СК России Александр Бастрыкин. 28 мая дело было передано в Краснодарский краевой суд.

Защита бывшего судьи не согласилась с передачей дела в Краснодарский краевой суд, поскольку этот суд ранее вынес решение по делу, которое связано с предъявленным судье обвинением. Верховный суд России согласился передать дело судьи в Ростовский областной суд, проинформировал сегодня "Коммерсант".

Обвиняемый считает, что случившееся с ним - месть за отказ платить мзду за должность председателя Щербиновского районного суда, сообщил его адвокат Сергей Рухтин. По оценке адвоката, уголовное преследование этого судьи "показывает, что ни у кого в современной России нет прав". "Судебная власть, по крайней мере в Краснодарском крае, находится в «ручном управлении» так называемых правоохранительных органов, манипулирующих как самой «судебной властью», так и судьбами людей", - написал адвокат 20 июня в своем "Живом Журнале".

По данным адвоката, у обвиняемого на почве пережитого стресса развилась тяжелая болезнь.

На сайте Верховного суда России по состоянию на 16:00 мск 9 июля нет информации об изменении подсудности дела.

Примечание:

"Четыре человека остались в кубанской больнице после ДТП", "Человек погиб в ДТП со школьным автобусом на Кубани", "Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 июля 2019, 15:20

09 июля 2019, 14:59

  • Госдума России поддержала санкции против Грузии

    Депутаты Госдумы России единогласно проголосовали за введение специальных экономических мер против Грузии. Вопрос о запрете на ввоз грузинского вина и воды, а также осуществление денежных переводов направлен на утверждение в российское правительство. В свою очередь президент Грузии призвала власти России "не реагировать на действия радикальных сил".

09 июля 2019, 14:16

09 июля 2019, 13:57

09 июля 2019, 13:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы