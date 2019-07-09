Верховный суд позволил рассмотреть дело кубанского судьи в другом регионе

09 июля 2019, 16:08

Дело бывшего председателя райсуда на Кубани о взяточничестве будет рассмотрено не в Краснодарском краевом, а в Ростовском областном суде, сообщил сегодня адвокат обвиняемого.

Как сообщал "Кавказский узел", председателя Щербиновского районного суда задержали летом 2018 года при получении 300 тысяч рублей от сотрудников правоохранительных органов. Как полагает следствие, до этого он уже получил 230 тысяч рублей от правоохранителей за обвинительный приговор местному жителю. Решение о возбуждении уголовного дела по статьям о взяточничестве и покушении на мошенничество принял председатель СК России Александр Бастрыкин. 28 мая дело было передано в Краснодарский краевой суд.

Защита бывшего судьи не согласилась с передачей дела в Краснодарский краевой суд, поскольку этот суд ранее вынес решение по делу, которое связано с предъявленным судье обвинением. Верховный суд России согласился передать дело судьи в Ростовский областной суд, проинформировал сегодня "Коммерсант".

Обвиняемый считает, что случившееся с ним - месть за отказ платить мзду за должность председателя Щербиновского районного суда, сообщил его адвокат Сергей Рухтин. По оценке адвоката, уголовное преследование этого судьи "показывает, что ни у кого в современной России нет прав". "Судебная власть, по крайней мере в Краснодарском крае, находится в «ручном управлении» так называемых правоохранительных органов, манипулирующих как самой «судебной властью», так и судьбами людей", - написал адвокат 20 июня в своем "Живом Журнале".

По данным адвоката, у обвиняемого на почве пережитого стресса развилась тяжелая болезнь.

На сайте Верховного суда России по состоянию на 16:00 мск 9 июля нет информации об изменении подсудности дела.