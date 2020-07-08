Ростовская область вышла на первое место в ЮФО по приросту заражений COVID-19

08 июля 2020, 21:22

За сутки в Южном федеральном округе зафиксированы три смерти от коронавируса, в Ростовской области COVID-19 подтвердился у 94 пациентов.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля Волгоградская область лидировала в ЮФО по приросту заражений коронавирусом. За сутки с четвертого на пятое июля в регионе было зафиксировано 95 заражений COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Волгоградская область и Кубань вошли в тройку лидеров по новым случаям заражений COVID-19

За сутки в ЮФО умерли три пациента с коронавирусом, все три случая смерти пришлись на Ростовскую область, следует из данных Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 в округе достигло 352. Больше всего пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерло в Ростовской области – 149, на втором месте Кубань – 83, на третьем Волгоградская область – 45. Далее идут Астраханская область – 35, Калмыкия – 26 и Адыгея – 14, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

К 8 июля в Южном федеральном округе зафиксирован за сутки 341 случай заражения коронавирусом. Из этого числа больше всего пришлось на Ростовскую область, где COVID-19 подтвердился у 94 пациентов. На втором месте Волгоградская область – 89, на третьем Кубань – 61. Далее следуют Калмыкия – 40, Астраханская область – 35 и Адыгея – 22, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число заражений в ЮФО достигло 31 795. Лидером по этому показателю также является Ростовская область – 10 350, на втором месте Волгоградская область – 7058, на третьем месте Кубань – 6460. После нее идут Астраханская область – 3773, Адыгея – 2167 и Калмыкия – 1987, сообщается на сайте.

По данным Росстата на 1 января, самый населенный регион ЮФО – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. Население Ростовской области – 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте ведомства.

Калмыкия сохранила лидерство по заболеваемости коронавирусом

Наибольшее число выздоровевших также в Ростовской области – 7383. На втором месте Кубань – 5412, на третьем Волгоградская область – 3564. Далее расположились Астраханская область – 2471, Адыгея – 1601 и Калмыкия – 1176, сообщается на сайте.

По числу активных больных на первом месте Волгоградская область – 3449, на втором месте Ростовская область – 2818, на третьем Астраханская – 1267. После нее идут Кубань – 965, Калмыкия – 785 и Адыгея – 552, следует из данных Роспотребнадзора.

Наихудшая ситуация по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения среди регионов ЮФО в Калмыкии (732,85), а самая благоприятная – на Кубани (113,82), сообщило ведомство.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".