Жители Новороссийска сочли бессмысленным парад Победы без зрителей

24 июня 2020, 18:12

Все праздничные мероприятия в Новороссийске сегодня проходят без зрителей, на парад в честь 75-летия Победы были приглашены только ветераны, сообщил мэр города. Парад нужно было отменить из-за коронавируса, считают опрошенные "Кавказским узлом" местные жители, которые привыкли участвовать во всех мероприятиях 9 мая.

Как писал "Кавказский узел", в этом году парад Победы было решено провести 24 июня из-за пандемии коронавируса. В ряде городов юга России - Пятигорске, Краснодаре, Нальчике - власти отказались от проведения парадов Победы и в этот день из-за сложной эпидемиологической ситуации. 22 июня стало известно, что на Кубани парад Победы пройдет в Новороссийске, при этом жителям города было рекомендовано отказаться от посещения мероприятия.

В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксирован 5624 случая инфицирования, 69 человек умерли, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса указана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Зрителями парада Победы в Новороссийске стали только ветераны

Парад Победы в Новороссийске начался в 9 часов утра, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мэр города Игорь Дяченко. Он рассказал, что в акватории Цемесской бухты выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы - малый противолодочный корабль "Касимов", спасательное буксирное судно СБС-742 и гидрографическое судно ГС-402, пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

В 10 часов началась сухопутная часть парада, войска местного гарнизона и военная техника прошли по центральной улице Советов. В нем приняло участие 1,5 тысячи человек. Это военнослужащие Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа и другие представители силовых структур страны. В показе техники принимали участие противокорабельные ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", боевые машины десанта БМД-2, истребитель Су-27СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-28 и Ка-52, сообщил глава города.

"В этом году все мероприятия проходят без зрителей. Были приглашены только ветераны, естественно, вместе с сопровождающими. Меры безопасности все были использованы, военные-участники парада были под наблюдением медиков, и их контакты были максимально исключены. Они обеспечены средствами защиты. Жители города могли смотреть мероприятия в прямом эфире на канале "Кубань-24", - рассказал Игорь Дяченко.

По его словам, в 12 часов на Малой земле прошло мероприятие "Голуби мира", также в 12 часов прошла акция "Звон Победы" - автомобилисты и водители общественного транспорта одновременно нажали на гудки.

По словам Дяченко, десантники-артиллеристы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка сегодня произведут более 30 залпов из орудий ЗИС-3. Первая часть мероприятия состоялась в 10.20 мск возле здания Морского вокзала, у корабля-музея "Михаил Кутузов", а в 23.00 мск в районе Суджукской косы также прозвучат залпы из ЗИС-3.

"Вечером во дворах пройдут мини-концерты, в 21 час начнется акция "Лучи Победы": на Малой земле и около Дворца цементников установили прожекторы, которые будут расцвечивать небо разноцветными лучами. Завершится сегодняшний день праздничным салютом в 23 часа на территории Малой земли", - сообщил Дяченко.

Местные жители не одобрили парад Победы во время пандемии

Парад Победы в этом году нужно было отменить, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Новороссийска.

Так, 69-летняя пенсионерка Людмила Нестеренко рассказала, что впервые за свою сознательную жизнь не пришла в Цемесскую бухту и не посмотрела парад кораблей.

"Мой отец служил на Черноморском флоте, прошел всю войну. Пока он был жив, мы с ним каждый год ходили на парад 9 мая, потом с детьми ходила, сейчас уже - с внуками. Я считаю, что в этом году парад нужно было отменить вообще. Какой смысл в нем 24 июня, он символ Дня Победы", - заявила женщина.

Она отметила, что не стала смотреть новороссийский парад по телевизору. "Мы смотрели парад в Москве по телевизору, а здесь что мне смотреть? Здесь важно участвовать в память об отце, видеть мощь кораблей, венки опустить в море", - пояснила Людмила Нестеренко.

По словам 36-летнего врача Михаила Климова, парад Победы 9 мая - это символ Новороссийска, чтобы посмотреть морскую часть парада люди приезжали в город из других регионов.

"Начало мая, на улице свежо, хорошо, много наряженных людей, все радуются Дню Победы. А сегодня чему радоваться? Жара адская, бедные ветераны там сидят на такой жаре. Опять же они все равно там все в куче, заразятся, тем более старенькие, какой там иммунитет. Нужно было отменить парад в этом году и провести 9 мая 2021 года", - считает мужчина.

Воспитатель детского сада 41-летняя Марина Бальмашева также уверена, что сейчас не время для парадов и массовых мероприятий.

"У нас запрещены массовые мероприятия, детские сады закрыты, а они (имеет в виду власти – прим. «Кавказского узла») проводят парад. Я считаю, что это пир во время чумы, самый настоящий. У людей нет ни настроения, ни денег. А им еще и говорят - сидите дома и не ходите, не для вас это все", - заявила женщина.

Она считает, что средства, затраченные на парад, можно было выплатить ветеранам.

Студент Арарат Демерчан смотрел трансляцию морского и воздушного парада в прямом эфире одного из местных пабликов.

"Ну, это, конечно, уже не то. Мы же привыкли 9 мая каждый год приходить в Цемесскую бухту, со школы участвуем во всех мероприятиях в честь этого праздника. Самое интересное, что сейчас заболеваемость снизилась не существенно, почему 9 мая было нельзя, а сейчас можно?" – задается вопросом молодой человек.

Впервые город-герой не заметил парада Победы, считает военный пенсионер 73-летний Кондрат Милавин.

"Люди предпочли послушать так называемую "просьбу" властей и отсидеться дома. Я пошел посмотреть, просто ради любопытства, как меня будут не пускать. Весь город перекрыт, везде полиция, Росгвардия, меня отправили домой, даже близко не пустили к бухте", - рассказал мужчина.

Домохозяйка Юлия Ильина сообщила, что ее семья смотрела морской парад из окон квартиры.

"Мы рядом живем, и нам видна бухта. Посмотрели на наши корабли. Даже хорошо, что мероприятие без зрителей, потому что очень жарко на улице, невозможно стоять. В этом году в программе много световых шоу, которые видны из любого района города", - рассказала женщина.

30-летний продавец Роман Турнев не понимает, что за праздник сегодня отмечают в Новороссийске и по всей стране.

"Отмечать и радоваться нужно 9 мая, 22 июня нужно молча вспоминать людей, которые ушли на фронт и больше не вернулись (22 июня в России отмечал День памяти и скорби: 79 лет назад началась Великая Отечественная война – прим. «Кавказского узла»). Сегодня такой перебор с этим со всем, что уже нас поздравляют с днем начала войны", - отметил мужчина.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает только частные мнения опрошенных жителей Новороссийска.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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