Анализ. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

17 июня 2020, 07:41

Суд оштрафовал интернат в Урюпинске за вспышку COVID-19

Горсуд Урюпинска оштрафовал на 200 тысяч рублей местный психоневрологический интернат, признав учреждение виновным в заражении коронавирусом его сотрудников и постояльцев, сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в психоневрологическом интернате под Урюпинском 1 июня коронавирус был подтвержден у 187 человек. Роспотребнадзор потребовал наказать руководство интерната.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Волгоградской области, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По требованию Роспотребнадзора, городской суд Урюпинска оштрафовал на 200 тысяч рублей психоневрологический интернат за массовое заражение коронавирусом сотрудников и пациентов, сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. "Суд, исследовав материалы, заслушав доводы сторон, пришел к выводу о виновности госучреждения в совершении административного правонарушения и назначил в отношении юридического лица наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", – процитировал 16 июня "Интерфакс" сообщение пресс-службы судов Волгоградской области.

По материалам дела, 29 мая во время проверки учреждения Роспотребнадзором были выявлены нарушения санитарных норм. В частности, персонал интерната при работе с зараженными коронавирусом постояльцами, использовал ненадлежащие средства индивидуальной защиты, передало 16 июня РИА "Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

Кроме этого, вентиляционные шахты в жилых помещениях не были изолированы, несвоевременно проводились обследование и изоляция пациентов с симптомами ОРВИ, а наблюдение за здоровьем постояльцев проводилось формально, сообщила пресс-служба.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число инфицированных COVID-19 в интернате под Урюпинском выросло до 187", "Суд признал законным отказ пенсионерки ложиться в больницу в Урюпинске",  "Прокуратура отчиталась о проверке жалоб врачей Светлоярской больницы".

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