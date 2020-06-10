Силовики отпустили задержанного активиста Гияса Ибрагимова

10 июня 2020, 14:11

Участник движения Nida Гияс Ибрагимов, задержанный во время протестной акции с критикой полиции, вернулся сегодня домой после составления административного протокола. Активист заявил, что силовики необоснованно приписали ему хулиганство и попытку суицида.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня Ибрагимов вышел на крышу своего дома с плакатом "Хватит прогибаться, не молчи, и ты скажи что-нибудь" и через громкоговоритель призывал жителей к протесту против жестких действий силовиков, связанных с нарушением карантина. Свои действия Ибрагимов транслировал через прямой эфир в Facebook. Полицейские задержали активиста, заявив, что помешали ему совершить суицид.

Власти Азербайджана из-за всплеска числа заражений коронавирусом запретили жителям Баку и других крупных городов выходить из дома на выходных 6-7 июня. Особый карантинный режим в стране продлен до конца июня. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения коронавируса, в том числе в Азербайджане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Гияс Ибрагимов был отпущен из отделения полиции сегодня утром. Активист сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на него составлен протокол о мелком хулиганстве. Дата суда еще не назначена. Статья 510 ("Мелкое хулиганство") Кодекса об административных проступков предусматривает до 15 суток ареста.

"Они написали, что я совершил мелкое хулиганство. Но на самом деле это была протестная акция. Я поднялся на крышу пятиэтажного здания нашего общежития и выражал протест против зверского обращения <силовиков> с жильцами многоквартирного дома по улице Дадаша Буньядзаде в жилом массиве «Йени Йасамал». Я не мог смолчать. Видеокадры жесткости <силовиков> против граждан, которым врывались в дом и уводили их, не позволив одеться, потрясли даже аполитичных людей", - сказал Ибрагимов.

8 июня около 50 сотрудников полка быстрого реагирования МВД Азербайджана провели спецоперацию в жилом массиве "Йени Йасамал" в Баку. Были задержаны 11 жителей. По версии силовиков, задержанные накануне вечером бросали с балконов различные предметы в полицейских, которые задерживали нарушителей карантина. Правозащитники назвали операцию силовиков карательной акцией.

Активист отверг версию полиции о том, что он собирался покончить с собой.

"Я просто говорил, чтобы полиция не подходила к баннеру и ко мне. Я полиции говорил, что они сами создают мне угрозу. Я им говорил, что пусть дадут мне возможность завершить акцию, потом я пойду с ними, куда скажут", - заявил Гияс Ибрагимов.

На видео, снятом Meydan.Tv, Ибрагимов сидит на краю крыши здания и выступает по громкоговорителю. "Не подходите ко мне", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Ибрагимова, обращенные к силовикам. "Не беспокойся, мы заберем только плакат", - отвечает один из полицейских. После этого силовик бросается на Ибрагимова.

По словам Гияса Ибрагима, в отделении полиции он давлению не подвергался, а при задержании получил легкие травмы. "Это произошло, когда полицейский якобы спасал меня – он внезапно бросился на меня и повалил", - пояснил Ибрагимов.

Активист подчеркнул, что не боится ареста. "Я уже прошел через это. Когда будет суд, пойду - не буду уклоняться", - сказал он. Ибрагимов считает акцию удавшейся. "Мы живем возле университета «Хазар». Это жилой массив возле станции метро «Нефтчиляр». Баннер привлек внимание прохожих, многие смотрели с балконов окрестных зданий. Успели приехать журналисты интернет-изданий, они тоже засняли", - отметил активист.

Он пояснил, что проведение акции на крыше имело символический смысл. "Это протест против того, что полиция уже задерживает граждан в своих квартирах. И тем самым нас вынуждают выходить на крыши", - сказал Ибрагимов.

Квалификация действий Ибрагимова как мелкого хулиганства не имеет оснований, убежден адвокат активиста Эльчин Садыгов. "Гияс Ибрагимов не нарушал общественного порядка, никому не грубил, ничей покой не нарушал, ни для кого угрозы не создавал. Он всего лишь проводил одиночную акцию на крыше здания, в котором проживает", - указал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в Низаминском районном управлении полиции и пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

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