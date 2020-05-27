Жители Адыгеи не ощутили смягчения пропускного режима на Кубани

27 мая 2020, 19:20

Даже после смягчения карантинных мер на Кубани невозможно добиться выдачи пропусков для поездок из Адыгеи к врачу и пожилым родственникам в Краснодар, рассказали жители поселков Яблоновский и Энем.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Краснодарского края продлили действующий в крае карантин до 6 июня, введя при этом ряд послаблений. В городе отменен пропускной режим, но между муниципалитетами он действует. Пользователи Instagram попросили отменить режим пропусков для жителей Адыгеи, которые работают в краевом центре.

В Краснодаре отменены пропуска для поездок на машине внутри города, говорится в постановлении администрации Краснодара №1925 от 22 мая о смягчении карантина, опубликованном на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Вместе с тем, документом предусматривается сохранение дистанционной формы обучения в школах и вузах. Организациям предписано регулярно проверять температуру тела сотрудников, дезинфицировать помещения, выдавать персоналу индивидуальные средства защиты, контролировать сохранение социальной дистанции, по возможности перевести сотрудников на удаленный формат работы.

Пожилой хуторянин остался без помощи родных

Жительница поселка Яблоновский Екатерина Неверова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из-за карантина ее пожилой родственник, который проживает на хуторе Динского района, остался без помощи родственников.

"У меня есть желтый пропуск. Я работаю в Краснодаре в хлебном магазине, мне его оформил директор нашего предприятия. Но выехать по нему из Краснодара я могу только в Адыгею, а в Динской район уже не могу. Уже несколько недель я не могу добиться разрешения на его посещение. Мой дядя 86 лет живет совершенно один. На хуторе нет аптеки, нет банкомата, он не получает необходимые лекарства", – рассказала Екатерина Неверова.

По ее словам, по телефону горячей линии по коронавирусу ей не помогли, а красный пропуск, который позволяет передвигаться по Краснодарскому краю, физлицам не выдают. "Я звоню на горячую линию - мне дают какие-то телефоны, которые не отвечают. В соцзащите мне сказали, что я должна доказать родство со своим дядей, в таком случае мне дадут временный пропуск на его посещение. Но это невозможно, у меня нет его документов. Замкнутый круг", – посетовала жительница Яблоновского.

Близкие раз в неделю приезжали к своему пожилому родственнику, закупали продукты, лекарства на неделю, запасались водой, поскольку у пенсионера нет водопровода, пояснила Неверова. "Немного помогают соседи, но лекарства они и сами не могут приобрести, аптеки нет. Я просила в оперативном штабе организовать пропуск, чтобы забрать дядю к себе, но мне опять же говорят, что я должна доказать родство, нужны свидетельства о рождении моей мамы, дяди, что он ее родной брат, мое, что я являюсь ее дочерью. В условиях карантина получить эти документы нереально", – рассказала Екатерина.

Она отметила, что помогают волонтеры, у которых есть красные пропуска. "Моя дочь где-то в сети разместила пост с просьбой о помощи. Нашлись люди, которые смогут поехать к моему дяде и отвезти лекарства. Сегодня я им передам. Только люди добрые смогли помочь без проблем - государству плевать, что очень пожилой и больной человек без медпомощи, без лекарств, без еды мог бы остаться", – заключила Екатерина Неверова.

Жителям Адыгеи сложно попасть к врачу в Краснодар

Житель Яблоновского Юрий Урюпин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему требуется процедура гемодиализа, и он раз в неделю должен ездить в диализный центр в Краснодар. "Я долго пытался получить пропуск для прохождения диализа в Краснодаре, мне отказали. Сказали, что поскольку я житель Адыгеи, то должен ехать в диализный центр в Майкоп, но это невозможно, я стою на учете в Краснодаре", – рассказал он.

Юрий Урюпин отметил, что когда пропустил процедуру гимодиализа, ему посоветовали ездить на общественном транспорте. "Я пешком перешел Яблоновский мост, - меня никто не остановил даже, - на другой стороне сел в автобус и поехал в диализный центр. Теперь так и делаю, но мне очень тяжело ходить и ездить на общественном транспорте. Приходится ездить в забитых маршрутках - очень боюсь инфекции, поскольку у меня в связи с хронической болезнью плохой иммунитет", – рассказал житель поселка.

На 27 мая в Краснодарском крае зафиксировано 3426 случаев заражения COVID-19, скончались 89 пациентов с коронавирусом. В Адыгее зафиксировано 721 случай COVID-19, смертей – 9, указано на интерактивной карте с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе, размещенной на главной странице "Кавказского узла". О динамике распространения вируса, в том числе в Краснодарском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жительница Яблоновского Виктория Горланова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в прошлом году продала квартиру в Краснодаре и купила в поселке Яблоновском, поскольку нужны были деньги на операцию. "Мне ее сделали в январе, я должна поехать на обследование в больницу, где мне делали еще в конце марта. С тех пор я попасть в Краснодар не могу, в Яблоновском нет таких специалистов, в Майкоп нет смысла ехать. У меня в Краснодаре врач, который много лет меня лечит и делал мне операцию", – сообщила она.

По словам Горлановой, она обращалась в краевой оперативный штаб, в министерство здравоохранения, но нигде ей помочь не смогли. "Мне говорят, вы же не умираете, потерпите, снимут карантин и поедете. Тем более, сейчас все приемы отменены. А я все хуже себя чувствую, отдышка появилась, с врачом на постоянной связи по телефону, но необходимы исследования. Никого это не интересует", – посетовала жительница поселка.

Жительница Энема Эмма Торзиян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в связи со сложной беременностью наблюдалась в роддоме Краснодара, теперь ей пришлось вставать на учет в местную больницу. "Больше половины беременности я наблюдалась у врача в Краснодаре. У меня проблемы со здоровьем, а он мне помог стать счастливой матерью двоих детей. Поскольку уже два месяца ездить в Краснодар я не могу, пришлось перед самими родами обращаться в энемский роддом. Теперь я не сплю и не ем, очень боюсь за ребенка", – рассказала она.

По словам Эммы Торзиян, она пыталась получить пропуск, но ей отказали. "Мой доктор в Краснодаре готов был меня положить на сохранение на все время до родов, прислал мне направление, но мне отказали в выдаче пропуска, сообщив, что в Энеме есть роддом и врачи", – заключила жительница поселка.

Жительница Яблоновского Владлена Хачатрян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работает в краснодарской аптеке, поэтому пропуск на передвижение между Адыгеей и Краснодаром она получила в начале карантина. "Наш руководитель без проблем получил на всех фармацевтов и провизоров желтые пропуска, но у меня возникла проблема с передвижением на машине. Я сама не за рулем, муж меня возил на работу и забирал. На посту нас остановили и сказали, что по этому пропуску могу передвигаться только я", – рассказала она.

Хачатрян отметила, что ей пришлось снять комнату в Краснодаре, поскольку из-за того, что общественный транспорт ходит по расписанию, она не успевает на работу. "Два дня ночую в Краснодаре, два дня дома, это еще и нагрузка на семейный бюджет, съем квартиры. Получить пропуск на автомобиль я не смогла", – заключила она.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Желтые пропуска жителей Адыгеи продолжают действовать

В муниципалитетах Краснодарского края уже не действуют внутренние желтые пропуска, но в Адыгее срок их действия решено продлить до 6 июня, поскольку они дают возможность жителям поселков Яблоновский и Энем, многие из которых работают в Краснодаре, заезжать в краевой центр, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прeсс-службы администрации Краснодара.

Он пояснил, что желтые пропуска выдавались через сайт городской администрации для сотрудников предприятий, которые входили в официальный перечень, физические лица не имели права на оформление пропуска. "С 23 мая выдача желтых пропусков полностью остановлена, жители Адыгеи пользуются теми спецпропусками, которые они получили ранее. Такое решение было принято, чтобы не создавать им проблемы и не заставлять получать красные пропуска для передвижения по всему региону", – сказал представитель мэрии.

В самой Адыгее с сегодняшнего дня вводится первый этап послабления карантина по коронавирусу. Открылись непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты с отдельными входами. Решается вопрос об открытии рынков и междугороднего сообщения. Эти послабления не касаются Красногвардейского района, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Сейчас там 203 инфицированных. В районе продолжают работу девять заградительных постов, при этом три рынка и 199 магазинов продолжают свою работу при постоянном контроле за соблюдением предписаний Роспотребнадзора, сказано в сообщении, размещенном сегодня на сайте главы Адыгеи.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".