Жители трех сел в Дагестане остались без света после дождя

07 мая 2020, 13:14

Размыты дороги и нарушено электроснабжение в населенных пунктах Кайтагского района, в одном из сел подтоплены дома, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в результате дождей поднялся уровень реки Мехкарых. "Размыты внутрисельские дороги и нарушено энергоснабжение в населенных пунктах Джавгат, Рука, Карацан. Имеется информация о подтопленных домах в селе Джавгат", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Кроме того поврежден водопровод в селе Карацан. Власти Дагестана оценивают ущерб, нанесенный селам Кайтагского района. "На место выехала комиссия администрации района и начальник пожарно-спасательного гарнизона", - цитирует представителя МЧС "Интерфакс".

При этом МЧС распространило сегодня штормовое предупреждение в Дагестане. "Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что сильные дожди и град 6 мая привели к подтоплению частных домов и гибели посевов в селении Верхние Ачалуки в Ингушетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Кайтагского района - селе Маджалис - в течение дня идет дождь, который усилится ночью. Температура днем и ночью составит +14 градусов, скорость ветра - 2 метра в секунду. 8 мая также ожидаются осадки. Температура поднимется до +17, ветер усилится до 3 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.