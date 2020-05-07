ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

07 мая 2020, 13:14

Жители трех сел в Дагестане остались без света после дождя

Размыты дороги и нарушено электроснабжение в населенных пунктах Кайтагского района, в одном из сел подтоплены дома, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в результате дождей поднялся уровень реки Мехкарых. "Размыты внутрисельские дороги и нарушено энергоснабжение в населенных пунктах Джавгат, Рука, Карацан. Имеется информация о подтопленных домах в селе Джавгат", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Кроме того поврежден водопровод в селе Карацан. Власти Дагестана оценивают ущерб, нанесенный селам Кайтагского района. "На место выехала комиссия администрации района и начальник пожарно-спасательного гарнизона", - цитирует представителя МЧС "Интерфакс".

При этом МЧС распространило сегодня штормовое предупреждение в Дагестане. "Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что сильные дожди и град 6 мая привели к подтоплению частных домов и гибели посевов в селении Верхние Ачалуки в Ингушетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Кайтагского района - селе Маджалис - в течение дня идет дождь, который усилится ночью. Температура днем и ночью составит +14 градусов, скорость ветра - 2 метра в секунду. 8 мая также ожидаются осадки. Температура поднимется до +17, ветер усилится до 3 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Подача света в дома жителей Дагестана возобновлена", "Минэнерго отчиталось о частичной ликвидации последствий аварий в Дагестане", "65 тысяч жителей Дагестана остались без света".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 мая 2020, 14:18

07 мая 2020, 14:07

07 мая 2020, 13:34

07 мая 2020, 12:51

07 мая 2020, 12:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи