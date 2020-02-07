Защита ингушского активиста добилась расследования действий силовиков

07 февраля 2020, 14:53

Засекреченный потерпевший и свидетели обвинения не пришли сегодня на заседание суда по делу участника митинга в Магасе Резвана Оздоева. После просмотра видеозаписи с места событий суд удовлетворил ходатайство о возбуждении уголовного дела против сотрудника Росгвардии, который бросил стул в протестующих.

Как писал "Кавказский узел", Резван Оздоев, оштрафованный ранее на 10 тысяч рублей по административному делу за участие в митинге 27 марта 2019 года, 13 мая того же года был задержан по уголовному делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии. На заседании суда 16 января Резван Оздоев не признал себя виновным в нападении на силовика во время митинга.

7 февраля в зале Железноводского городского суда состоялось заседание по делу ингушского активиста Резвана Оздоева. В зале суда, кроме защитника и обвинителя, присутствовали родители, два брата и сестра подсудимого. Оздоева ввели в зал четверо конвоиров. Войдя в зал, Резван обменялся приветствиями с родственниками. Он был аккуратно одет, имел коротко остриженную бороду, передал корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания судья объяснила, что конференц-связи со свидетелем Мусой Маскаковым, находящемся в СИЗО Нальчика, не будет из-за того, что в зале, где установлено оборудование проходит другой процесс. Она также сообщила, что 10 свидетелей не смогли прибыть в суд по разным причинам. Потерпевший, по данным судьи, находится "в секретной командировке" и также не имеет возможности дать показания в суде.

Сторона обвинения предложила огласить показания свидетелей в их отсутствие. Адвокат Кязим Атабиев согласился заслушать показания только двух отсутствующих свидетелей. Но потерпевшего и восемь свидетелей он предложил пригласить в суд. "Им разве следователь не объяснял, что они обязаны являться в суд?", - сказал адвокат.

На заседание суда 27 января потерпевший и свидетели обвинения также не явились. Суд заслушал лишь свидетеля защиты, брата активиста. "Почему потерпевший засекречен? Обвинению мы не можем задать этот вопрос. Засекретили, и все", - пояснил Кязим Атабиев.

Сотрудник прокуратуры озвучил показания двух свидетелей. Они не имели непосредственного отношения к подсудимому и лишь описывали события , происходившие в Магасе 27 марта 2019 года.

Судья предложила ознакомиться с видеоматериалом - записью продолжительностью в семь с половиной часов, которая предоставлена республиканским ФСБ. Судья, адвокат и обвинитель просматривали интересующие их места видеозаписи на ноутбуке судьи.

16 января сотрудник прокуратуры в суде зачитал обвинительное заключение. Согласно выводам следствия, утром 27 марта Резван Оздоев участвовал в несанкционированном митинге в Магасе и "имел преступный умысел" в отношении потерпевшего - сотрудника Росгвардии. По версии следствия, Оздоев попытался "воспрепятствовать служебной деятельности" силовика и бросил в него стул. Потерпевший, согласно обвинительному заключению, "не получил телесных повреждений", но "испытал боль".

Адвокат акцентировал внимание на том, как сотрудник правоохранительных органов бросал стул в протестующих."Это явная провокация. Ходатайствую, чтобы против этого сотрудника возбудили уголовное дело", - заявил Кязим Атабиев. Судья удовлетворила это ходатайство.

Сотрудник прокуратуры нашёл на видео момент, где Резван Оздоев бросает стул в сотрудников Росгвардии. "Но он не попал в него. Стул упал на асфальт", - заявил адвокат. "Нет. Видно, что сотрудник Росгвардии шелохнулся от удара стулом", - возразил сотрудник прокуратуры. После обсуждения фрагментов видеофайла судья объявила перерыв.

Следующее судебное заседание назначено на 14.30 мск 20 февраля.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения продлили акцию протеста в Магасе, что привело к стычкам с силовиками следующим утром. Все арестованные содержатся в соседних с Ингушетией регионах Северного Кавказа. Там же проходят заседания судов, регулярно продлевающих активистам сроки ареста.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" разместил в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".