Ученик госпитализирован с ранением из школы в Волгоградской области

29 января 2020, 17:27

Восьмиклассник получил ранение из пневматического оружия в школе Волгоградской области, власти выясняют обстоятельства инцидента.

Мальчик получил ранение в одной из школ Палласовского района, первую помощь ему оказал хирург районной поликлиники. "Он оценил состояние подростка, обработал шею и направил в больницу, где мальчик находится в данный момент", - сообщили в пресс-службе администрации региона.

По данным администрации, в школе организована внутренняя проверка. Обстоятельства инцидента выясняет также спецкомиссия, куда вошли представители комитетов облздрава и отдела образования, пишет сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в марте 2019 года на Кубани школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета по своим одноклассникам, которые отказались отдать ему деньги. Ранения получили пять подростков. Власти назвали игрушечным пистолет, из которого подросток ранил одноклассников. Следком заинтересовался условиями жизни стрелявшего.