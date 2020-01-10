Активисты в Москве вышли на пикеты в защиту ингушских заключенных

10 января 2020, 14:26

Не менее пяти активистов проводят акции протеста у здания администрации президента в Москве с требованием освободить участников мартовского митинга в Магасе, сообщила российская писательница Елизавета Александрова-Зорина. По ее словам, силовики не препятствуют одиночным пикетам.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. Это привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела.

С 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. По мнению адвоката Андрея Сабинина, эти судебные решения заложили основу для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

У администрации президента России в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку арестованных ингушских заключенных, рассказала активист и писатель Елизавета Александрова-Зорина. По ее словам, один пикетчик стоит полчаса, его сменяет следующий.

"Мы начали пикетирование где-то в 13.00 мск. Уже нас ждали восемь полицейских, они уже знали о пикете. Перед входом [в администрацию президента России] проходит другой одиночный пикет, поэтому мы немного отошли в сторону. Полицейские проверили наши документы, препятствий не оказывали", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Александрова-Зорина.

По ее словам, пятеро активистов, среди которых Ольга Мазурова, Любовь Сумм, находятся в 25 метрах от здания администрации президента. "Сейчас тут пять пикетчиков. Как нам известно, есть другие желающие, они будут позже", - сообщила писательница.

Участники акции подготовили несколько плакатов: на одном из них написано "Свободу Зарифе Саутиевой", на другом – "Мирный протест – не экстремизм", еще на одном плакате надпись: "Они сидят, потому что мы молчим" cо списком всех арестованных после митинга в Магасе. Акция продлится до 16.00 мск, отметила активистка.

Ингушская активистка Зарифа Саутиева находится под арестом с 15 июля. 30 декабря Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить ее апелляцию на продление ареста до 11 марта 2020 года. Активистка заявила о готовности дойти до Европейского суда по правам человека. защитник рассказал о неэффективно организованном расследовании дела Саутиевой, а сама активистка пожаловалась адвокату, что не может добиться осмотра стоматолога в СИЗО Нальчика после ночи с зубной болью.

Отметим, что акции протеста в поддержку ингушских активистов проходят по всей стране. Так, 28 декабря 2019 года Елизавета Александрова-Зорина уже проводила пикет на Арбате с требованием остановить репрессии в Ингушетии. А группа помощи арестованным участникам митинга в Магасе "Неотложка" организовала конкурс рисунков, на который дети и внуки ингушских политзаключенных прислали десятки работ. Авторы работ выразили протест против несправедливости и желание видеть родных на свободе, отметили близкие участников конкурса и член жюри Марина Кен.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".