Кадр из фильма "Матильда". Скриншот из видео канала "Официальные трейлеры" https://www.youtube.com/watch?v=FvYBquWXbvU

09 января 2020, 01:21

Прокуратура оправдала возмутивший Кадырова фильм "Матильда"

В фильме Алексея Учителя "Матильда", против которого в 2017 году выступали власти нескольких республик Северного Кавказа, по итогам проверок не найдено никаких нарушений законодательства, заявила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров в 2017 году резко выступил против фильма Алексея Учителя "Матильда". Он попросил министра культуры России исключить Чечню из прокатного удостоверения на показ картины. С аналогичной просьбой выступил первый вице-премьер Дагестана. Единственный ингушский кинопрокатчик отказался заказывать фильм, который "может оскорбить чувства верующих".

Фильм "Матильда" повествует о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Депутат Госдумы Наталья Поклонская инициировала кампанию против фильма и попросила Генпрокуратуру проверить картину. Созданный в "Матильде" образ не соответствует образу императора Николая II, канонизированного Русской православной церковью, заявила депутат, сославшись на выводы комплексной экспертизы материалов фильма.

Прокуратура Санкт-Петербурга провела ряд проверок фильма "Матильда" и не выявила никаких нарушений законодательства в этой кинокартине. Проверки проводились по заявлению депутата Госдумы Натальи Поклонской.

По завершении всех проверок ведомство уведомило Поклонскую о результатах. В прокуратуре подтвердили, что фильм "Матильда" не нарушает российских законов, пишет 8 января ТАСС.

Наталья Поклонская с конца 2016 года направила в Генпрокуратуру 43 заявления о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма. Депутат, находившая показ фильма недопустимым по моральным и религиозным причинам, обращалась в прокуратуру Санкт-Петербурга, Минкультуры и МВД.

Сама Поклонская 8 января прокомментировала скандал вокруг "Матильды". Депутат заявила, что сожалеет о своей борьбе против этой картины, поскольку "смешала свое личное отношение" с публичной позицией, пишет РИА "Новости".

Кампания Поклонской против "Матильды" нашла поддержку в регионах Северного Кавказа на фоне обострившегося в регионе тренда борьбы за нравственность. В Чечне и Дагестане на фоне этой кампании возникли интернет-сообщества активистов, которые позиционировали себя блюстителями морали: они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов, проката фильмов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Примечание:

"Востоковеды сочли травлю Крида в Дагестане угрозой для светского государства", "Астраханские активисты выступили против отмены спектаклей Виктюка", "Показ "Матильды" в Волгограде начался на фоне угроз кинопрокатчикам".

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