РПЦ обвинила Битарова в поддержке язычников на фоне мира между верующими Северной Осетии

11 декабря 2019, 05:16

Претензии архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида к главе Северной Осетии Вячеславу Битарову по поводу потворствования неоязычникам необоснованны, считают опрошенные "Кавказским узлом" ученые. Они назвали межконфессиональные отношения в республике спокойными.

В частности, Леонид заявил, что "заверения главы республики (Вячеслава Битарова) святейшему патриарху, что Осетия-Алания будет развиваться в православном ключе, не выдерживают критики". При этом, по мнению архиепископа, руководство республики никак не подтверждает высказанных ранее намерений софинансировать роспись главного собора Северной Осетии.

Отдельно Леонид высказал возмущение по поводу влияния сторонников сохранения осетинских этнических традиций. "Открыта площадка для различного рода проповедников, не имеющих педагогического образования, которые едут в школы и от имени "Стыр Ныхаса" начинают рассказывать детям о том, что история христианства - это выдумки и такого вообще не было. Но зато есть скифо-сарматские обычаи и традиции. Люди, опомнитесь!" - цитирует его слова издание.

Международное общественное движение осетин "Стыр Ныхас" является массовым международным общественным объединением, преследующим социальные, просветительские, культурные, нравственные, экономические и иные общественно-полезные цели, поддерживаемые участникам движения в Российской Федерации и соотечественниками в иностранных государствах, говорится в описании на сайте организации. В числе целей "Стыр Ныхас" указаны, в частности, "всестороннее и целенаправленное духовно-нравственное возрождение этнических осетин, сохранение их культурно-исторической самобытности, воспитание чувства национальной гордости, патриотизма и интернационализма", "формирование, укрепление и развитие национального самосознания, культуры, языка, науки, образования и искусства, духовно-нравственных начал, традиций и обычаев".

"Совершенно неприемлемы те факты, когда наши традиции и обычаи, наши три пирога и три ребра, три поста и "агъдау" возводятся в разряд религии. Мы не можем допустить такого, чтобы людей уводили от истины Господней, от истины Христа и возможности спасения", - приводит слова архиепископа "Основа".

На фоне критики со стороны архиепископа Леонида глава Северной Осетии посетил 1 декабря Аланский мужской монастырь в Куртатинском ущелье для того, чтобы обсудить реконструкцию моста через реку Фиагдон возле монастыря, сообщает издание.

"Аланский Успенский монастырь посещают много людей, это не только жители, но и гости, поэтому необходимо создать все условия. В первую очередь - провести берегоукрепительные работы, предусмотреть стоянку для транспортных средств, благоустроить территорию", - цитирует слова Битарова издание.

Он также поручил ускорить поиски специалистов, которые будут расписывать храм Святого Георгия во Владикавказе для подготовки к празднованию 1100-летия Крещения Алании.

Пользователи соцсетей раскритиковали заявление Леонида

Многие пользователи соцсетей раскритиковали высказывания архиепископа Леонида. Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале "AS-ALANIA TV" по данным на 05.16 мск сегодня, 11 декабря получил 11 лайков и 18 комментариев. Ролик набрал 390 просмотров.

"А что, в России по Конституции отменили свободу вероисповедания?" - задается вопросом Зина Кадиева.

"Некому что ли объяснить, что Уастырджи (покровитель мужчин, путников и воинов в традиционной религии осетин, один из героев Нартского эпоса - прим. "Кавказского узла") старше Святого Георгия почти на семь тысяч лет?" - спрашивает Герман Каиров.

Аналогичные мнения высказали и некоторые пользователи соцсети Facebook, комментируя опубликованное 28 ноября сообщение о том, что в Северокавказскую прокуратуру не поступали обращения по поводу проверки проповеди Леонида на наличие признаков разжигания межрелигиозной розни в группе "Abon Portal". Публикация набрала по данным на 05.16 мск сегодня, 11 декабря 74 комментария, 16 отметок "Нравится", семь отметок "Возмутительно" и две отметки "Сочувствую".

"Религию предков никто не вправе трогать и осуждать!" - отметила Alexandra Pavlova.

"Какое он имеет право обсуждать наших старших?" - спрашивает Таргитай Ассонов.

Некоторые пользователи поддержали Леонида. "Правда в словах Владыки даже не оспаривается! Помоги ему Господь!" - написала Фрося Бурлакова.

Оставили некоторые пользователи соцсети Instagram и негативные комментарии под публикацией "Архиепископ Леонид обвинил власти республики в притеснении православных" в закрытом паблике "Информационный портал Осетия".

"Лишнего сказал... Когда такое видишь, только и думаешь, что свое национальное самосознание надо укреплять! Леониду медаль "Во славу Осетии", он такими глупостями только настраивает позабыть ходить в церковь", - отметил 770zaur.

"Интересно, каким образом притесняют православных?... Вы находитесь в республике, которая имеет свои обычаи и традиции, возникшие не сегодня и не вчера, а гораздо раньше. Тысячелетия осетины соблюдают их!" - написал kairovaf.

"Не насаждайте людям, у каждого есть свой бог, в душе. Это не с паспортом выдается и в магазине покупается. Это возможно, чтобы твой род и твои предки изрядно потрудились, чтобы сохранять и передавать из поколения в поколения агъдау (неписаный свод правил поведения осетина - прим. "Кавказского узла"). Этому не учат в школе, это кровь и молоко матери. Всегда, наверно, были такие люди, которым это не нравилось, и которые за десять серебряных продавались. Мы должны быть умнее и сплоченнее, тогда мы победим", - написала marina21184939.

Председатель "Стыр Ныхас" призвал конфессии наладить контакты

"Кавказский узел" писал, что в июле суд во Владикавказе оштрафовал члена Молодежного парламента Северной Осетии Романа Габараева на 15 тысяч рублей за комментарий с оскорблением христиан в Facebook. Габараев свою вину признал полностью, заявив, что писал комментарий по поводу прошедшего во Владикавказе Крестного хода в нетрезвом состоянии.

По поводу комментария Габараева к архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду обратились православные верующие республики. Архиепископ отметил тогда, что считает недопустимым, "чтобы на нашей осетинской земле оскорбляли по религиозному или национальному признаку". Он также отметил, что не допустит, "чтобы Осетию вталкивали в каменный век язычества".

В обращении по поводу комментария Габараева православные верующие Северной Осетии упоминается международное общественное движение "Стыр Ныхас". "Речь идет о календаре народных праздников. По мнению людей, даты намеренно оказались оторванными от церковного календаря", - пишет по этому поводу 25 июля "Алания-ТВ".

Председатель общественного движения Руслан Кучиев прокомментировал ситуацию с календарем. "Мы собирали большую группу людей, которая разбирается в этом, в том числе историков, служителей святилищ. Коллективно обсуждали и коллективно каждую дату выверяли. Общеизвестно, что осетинский отсчет не привязывался к календарю светскому, а к Ногбон и оттуда неделями отсчитывались праздники. Здесь нет подоплёки, которую хотят подвести — то ли христианский, то ли не христианский. Там просто вопрос правильного отсчета праздников", - цитирует его издание.

10 августа организация в лице Руслана Кучиева направила письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу "о состоянии межконфессиональных взаимоотношений в республике Северная Осетия-Алания".

"Нам всем было крайне неприятно ознакомиться с растиражированным анонимным обращением к архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду, в котором говорится о якобы имеющихся фактах притеснения православных жителей республики. Обращение инспирировано грубыми высказываниями в адрес христиан гражданина Р. Габараева в одной из социальных сетей". Кучиев назвал "необъяснимой" реакцию архиепископа Леонида на обращение. "Очевидно, что вместо поиска путей к взаимному доверию и согласию между верующими, как того требует христианская философия, своими публичными высказываниями он существенно усугубил ситуацию", - отметил он.

Обращение завершается призывом к Владикавказской и Аланской епархии наладить контакты и тесное взаимодействие между представителями различных конфессий и быть готовыми к открытому диалогу.

Пресс-служба епархии подтвердила подлинность записи проповеди Леонида

Руководитель пресс-службы Владикавказской и Аланской епархии Ольга Байматова подтвердила 10 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что запись проповеди архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида подлинная, однако отказалась ее комментировать

"В проповеди архиерея, которая была распространена в соцсетях, всё сказано, и какой-то дополнительной информации давать мы не видим необходимости», - сообщила она.

Она также предложила обратиться в министерство республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений по поводу того, сколько православных христиан проживают в республике.

На сайте Федерального агентства по делам национальностей приводятся данные по религиозному составу населения России за 2015 год. Данные таблицы приведены на основании опросов ФСО России в феврале 2015 года. Согласно эти данным, православие в республике исповедуют 46,4% опрошенных жителей. 16,8% опрошенных указаны в категории "Своя вера", 16,4% обозначены как атеисты. 13,4% респондентов исповедуют ислам, 5,2% - язычество.

Байматова отказалась сообщить данные кого-либо из православных жителей республики, который мог бы подтвердить данные о дискриминации. "У меня нет таких людей, которые бы могли дать комментарии о притеснениях. С ними можно пообщаться где-нибудь в церкви", - сказала она, добавив, что можно также поискать в соцсетях.

В пресс-службе министерства Северной Осетии по вопросам национальных отношений корреспонденту "Кавказского узла" отказались давать комментарии по поводу ситуации в республике, в пресс-службе главы Северной Осетии также не прокомментировали слова архиепископа Леонида, сославшись на отсутствие главы в республике.

Муфтий Северной Осетии назвал спокойной обстановку в республике

Руководитель Духовного управления мусульман Северной Осетии, муфтий Хаджимурад Гацалов не видит оснований со стороны представителей любой религиозной общины говорить о межконфессиональном напряжении в республике.

«Волна, поднимаемая неизвестно почему о притеснении какой-то части верующих, не серьёзна. Каких-то демонстративных, вызывающих выяснений отношений между представителями различных конфессий я, живя в Осетии, не наблюдаю. Бывает, что отдельные представители той или иной конфессии на Facebook галиматью пишет, но такое в любой среде и при любой ситуации может быть. Но какие-то определенные силы они не представляют. В республике абсолютно спокойная обстановка во взаимоотношениях различных религиозных и конфессиональных групп», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, осетинское религиозное поле уже более ста лет является устоявшимся, и особых колебаний на нем в какую-то сторону нет.

«Подсчитать в точности процентное соотношение людей разных конфессий в Северной Осетии вряд ли возможно. Мы специально считали мусульман. Их, по нашим данным, минимум 20% от общего числа жителей республики. Это те, кто себя однозначно и чётко причисляют к мусульманам. Не все из них являются активно практикующими мусульманами, не все регулярно ходят в мечети, но проявляют свою принадлежность к исламу во время Рамадана, в пятницу, по большим исламским праздникам. Примерно столько же - 20% - не причисляют себя ни к какой конфессии. Это секуляризованная часть населения, о которой часто забывают упомянуть. А сколько из оставшихся 60% может быть причислена к православию, к традиционным осетинским верованиям или к другим конфессиям - вообще никто не сможет ответить. Это довольно трудно определить, потому что многие заявляют себя одновременно приверженцами и православия, и традиционных осетинских верований», - рассказал он.

Муфтий считает, что глава республики Битаров одинаково относится к конфессиям и присутствует на праздниках разных религиозных общин.

"Он равнозначно относится к всем, не давая кому-то преференций. Например, от нас, мусульман, если поступают обращения, они не остаются неуслышанными", - подчеркнул Гацалов.

Эксперты рассказали о религиозной жизни Северной Осетии

Безусловно ведущими конфессиями в Северной Осетии являются православие и ислам, отметил кандидат философских наук Тимур Дзеранов.

"Они ведущие. Но каждая религия по своей сути претендует на то, что она несет истину, а значит, другие уже не совсем истинны. Отсюда, конечно, идут проблемы, которые возникают периодически. Но в целом Северную Осетию можно воспринимать как образец по межконфессиональным отношениям, миру и терпимости не только между ведущими конфессиями, но и другими», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По поводу общественной организации "Стыр Ныхас" Дзеранов сказал, что изначально она является не религиозной, а общественное.

"Она представляет то, что сейчас называется гражданское общество. Это светская организация, не религиозная. Она создана для сохранения этнической, национальной идентичности осетин, сохранения культуры. Это благородные достойные уважения цели, с которыми далеко не всегда организация полностью справляется», - отметил он.

По мнению Дзеранова, проблема неоязычества связана с несколькими религиозными организациями, которые хотят влиять на деятельность "Стыр Ныхас".

"За последние годы возникло уже четыре или больше... религиозных организаций, которые претендуют на то, что они возрождают "национальную осетинскую религию". Вот эти товарищи, которые частично имеют влияние и на "Стыр Ныхас", свою активность проявляют", - подчеркнул он.

При этом он заявил, что термин "национальная осетинская религия" - это искажение самой сути мировоззрения осетин, а «создатели» такой религии конструируют искусственное образование, не существовавшую никогда «религию предков».

"Потому что за национальную религию они пытаются выдавать какую-то эклектическое новую религиозную систему, называя её национальной. Это неоязычество - такое явление не имеет другого термина", - полагает Дзеранов.

По его мнению, осетины и их предки уже тысячу лет "варятся в котле" монотеистических религий, и вычленить из их мировоззрения и культуры политеистическую религию древности практически невозможно.

"Осетины, конечно, никакие не язычники. Они формировались под влиянием христианства и ислама, и у обычного верующего есть четкое понимание единого Бога. В Осетии движение к единому Богу уже созревало внутри своей системы. Я категорически против называть её национальной. Потому что нация - что осетинская, что русская, что наших соседей - это явление Нового времени. До Нового времени, до присоединения Осетии к России были отдельные этнические группы, те, что сегодня сохранились, как дигорцы, иронцы, кударцы. Никакой национальной религии в древности не было... Были определенные религиозные представления у наших предков, которые зафиксированы были в Нартском эпосе, но в общем они шли в направлении Единобожия. Наши предки по этому пути шли, но они дошли до понимание Верховного Бога Хуцала. А потом аланы и осетины развивались в лоне авраамических религий - иудаизма, христианства и ислама. Так, уже в Нартском эпосе видны религиозные элементы, к примеру, ислама», - отметил Дзеранов.

По его мнению, «неоязычники» выступают против другой ценности Северной Осетии — межконфессионального мира.

«Между Духовным управлением мусульман Северной Осетии и Православной церковью - теснейшие связи. На все конференции, на все мероприятия приглашают друг друга», - сказал Дзеранов.

При этом он отметил, что проблемы православной общины связаны, в том числе, с тем, что часть архиереев РПЦ в республике - приезжие, которые не знают местной специфики.

Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид родился в Ставрополе, проживал в Краснодаре. Назначен управлять Владикавказской епархией решением Священного Синода от 3 июня 2016 года. 27 декабря того же года он назначен управляющим Патриаршим благочинием приходов Русской Православной церкви в Армении с сохранением управления Владикавказской епархией. В июле 2017 года он утвержден в должности священноархимандрита Аланского Успенского мужского монастыря селения Хидикус Алагирского района. В сан архиепископа возведен в декабре 2017 года, говорится на сайте Московского патриархата.

«Иногда люди приезжают... и не всегда понимают специфику этого народа, этой ситуации. Но это очень быстро проходит, всё становится на свои места. Епископ Леонид - приезжий. На первых порах у него возникли какие-то проблемы внутри самой Православной церкви в Осетии, но эти проблемы быстро прошли», - пояснил Дзеранов.

Он рассказал также об историческом прецеденте, когда иерархи РПЦ уже жаловались царю на притеснения местной властью православных в Осетии.

«В XIX веке это было. Православные епископы жаловались царю - хранителю православия, что, мол, местные власти притесняют христиан. А дело в том, что царская власть, несмотря ни на что, опиралась в управлении на Кавказе, в частности, на местных феодалов. А в Осетии элита была исключительно мусульманской, в то время как среди их подчиненных были христиане. Именно этот факт иерархи выдавали за притеснения христиан», - рассказал Дзеранов.

Кандидат филологических наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом фольклора и литературы Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени В.И. Абаева Фидар Токазов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что до недавнего времени каких-либо противоречий между представителями разных конфессий не было.

«Но в последние два года Православная церковь начала вести агрессивные нападки... Этими провокациями она вызывает, естественно, ответную реакцию со стороны так называемых традиционных приверженцев осетинских верований. А потом сами же представители РПЦ начинают кричать, что, мол, традиционалисты преследует христиан», - сказал он.

По мнению Токазова, проблем недопонимания между приверженцами традиционных осетинских верований и других конфессий, в том числе мусульман, нет.

"Каждый из них занимает свою нишу, занимается делами своей паствы, не лезет в дела другой конфессии. "Традиционщики" тоже не влезали никуда. Тем более, что у приверженцев традиционных осетинских верований нет централизованного управления, в отличие от православных христиан или мусульман», - пояснил ученый.

Токазов считает, что между правительством и церковью существуют разногласия по освоению выделенного федеральными властями для организации празднования 1100-летия Крещения Алании бюджета.

«У правительства есть свой план, каким образом расходовать эти деньги, на что пустить их, а у церкви есть свои планы», - полагает он.

Он также считает, что приверженцы традиционных осетинских верований находятся в более ущемленном положении, так как Битаров, к примеру, не посещает праздники, которые они проводят.

"Праздники, связанные с традиционными осетинскими верованиями, представители руководства Осетии не посещают. Более того, руководителя республики чаще можно увидеть именно на христианских мероприятиях. Если в руководстве проходит какое-то совещание, приглашаются представители конфессий, а приверженцы традиционных осетинских верований никогда их не посещали. При этом появление главы республики на некоторых осетинских праздниках само по себе к религии не имеет отношения. Эти праздники сельскохозяйственного календарного цикла. Поэтому выглядит по крайней мере странными обвинения..., что Битаров отдает предпочтение язычникам перед христианами», - подчеркнул Токазов.

На территории Северной Осетии около пятидесяти храмов, часовен и молельных комнат. Главный храм республики - Кафедральный собор Георгия Победоносца во Владикавказе. В республике также находятся два монастыря - Аланский Успенский мужской монастырь и Аланский Богоявленский женский монастырь, говорится на сайте Владикавказской и Аланской епархии.