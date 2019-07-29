Депутат молодежного парламента Северной Осетии оштрафован за оскорбление христиан

29 июля 2019, 22:07

Суд во Владикавказе оштрафовал члена Молодежного парламента Северной Осетии Романа Габараева на 15 тысяч рублей за комментарий с оскорблением христиан в Facebook. Габараев полностью признал вину.

Комментарий с грубым высказыванием, унижающим чувства верующих, был оставлен в группе Alanta в Facebook 18 июля. Он относился к публикации о прошедшем во Владикавказе Крестном ходе.

В отношении Габараева возбудили административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

"Суд вынес решение признать Романа Габараева виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сегодняшней публикации на сайте МВД Северной Осетии. По информации ведомства, Габараев полностью признал вину и раскаялся.

По делу была проведена лингвистическая экспертиза. Эксперты признали, что Габараев допустил "высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по признаку отношения к религии", отметил судья на заседании.

В суде Габараев объяснил, что писал свой комментарий в нетрезвом состоянии и из-за этого неверно выразил свои мысли. "Я сожалею о сути и форме своих комментариев и даю обещание, что такого больше не повторится [...] данный комментарий не отражал мои мысли, которые были на тот момент в моей голове", - цитируют сегодня Габараева "КрыльяTV".

В своем комментарии Роман Габараев нецензурно обругал участников Крестного хода 17 июля, призвав их убираться из Осетии. Содержание комментария приводила 27 июля владикавказская газета "Слово".

Комментарий Габараева стал поводом для обращения православных Северной Осетии к архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду. Верующие пожаловались, что "атака на православное духовенство и верующих идет по возрастающей все последние годы". "Мы, православные жители Алании, заявляем, что в течение нескольких последних лет в республике с молчаливого одобрения властей происходит жесткое давление на православную церковь и православных христиан", - цитирует сегодня обращение православных "Коммерсант".

Архиепископ отреагировал на обращение. "Считаю недопустимым, чтобы на нашей осетинской земле оскорбляли по религиозному или национальному признаку", - приводит его слова 26 июля издание "ОсНова".

Роман Габараев является членом комитета по вопросам патриотического воспитания, межнациональным и межконфессиональным отношениям, связям с молодежными и детскими организациями, говорится на сайте Молодежного парламента Северной Осетии.