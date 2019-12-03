Фуражка полицейского. Фото Елены Синеок https://www.yuga.ru/news/445746/

03 декабря 2019, 08:28

Полицейский в Ростовской области осужден условно за избиение задержанного

Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам условно бывшего сотрудника полиции, признав его виновным в избиении мужчины для получения признательных показаний, сообщил 2 декабря Следком.

Обвинительное заключение было вынесено судом по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий, сообщила на сайте ведомства 2 декабря пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Согласно части 3 статьи 286 УК РФ, превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в марте 2019 года сотрудник отдела полиции МО МВД РФ "Кашарский" избил задержанного в своем служебном кабинете, чтобы получить от него признательные показания о хищении мобильного телефона. Подсудимый нанес потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком на три года и он лишен на два года права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, в том числе в правоохранительных органах России.

Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении от 2 декабря пресс-службы областного Следкома.

Комментариями бывшего сотрудника полиции или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что высокопоставленный сотрудник экономической полиции в Ростовской области Владимир Иванченко признан виновным в получении взяток от организатора незаконной игорной деятельности в Азове и получил 8,5 года колонии.

Примечание:

"Ростовский полицейский осужден за избиение задержанного", "Силовик в Ростове-на-Дону обвинен в избиении задержанного", "Замначальника отдела полиции в Шахтах задержан по делу о взятках".

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