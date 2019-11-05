Полицейский в Ростовской области получил 8,5 года колонии за взятки

05 ноября 2019, 23:46

Высокопоставленный сотрудник экономической полиции в Ростовской области Владимир Иванченко признан виновным в получении взяток от организатора незаконной игорной деятельности в Азове.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля следователи сообщили, что суд заключил под стражу высокопоставленного полицейского, подозреваемого в получении взяток от жителя Азова за непринятие мер к пресечению незаконной игорной деятельности и "общее покровительство".

Судом установлено, что с 2016 по 2017 год Иванченко, находясь в Азове, систематически получал взятки от местного жителя, организовавшего незаконную игорную деятельность. Иванченко, по данным следствия, был задержан при получении очередной части взятки. "Всего за указанный период обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в общей сумме более 3 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

Бывший начальник межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Суд приговорил его к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права в течение шести лет занимать определенные должности на госслужбе. "Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 6 статьи 290 УК России предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.