01 декабря 2019, 15:35

Продлен арест ингушским студентам в Египте

Суд в Египте продлил до 10 декабря срок содержания под стражей четырех уроженцев Ингушетии, обвиненных в экстремизме и связях с террористической организацией.

Как писал "Кавказский узел", срок ареста четверых ингушских студентов, которые находятся в египетской тюрьме, регулярно продлевается, а российские чиновники и дипломаты ничего не предпринимают для их освобождения, пожаловалась в августе супруга арестованного Илеза Аушева Хадишат Пугоева.

Студенты из Ингушетии были задержаны в Египте в августе 2018 года. В апреле 2019 года им было предъявлено обвинение в экстремизме, шпионаже и связях с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство". Советник главы Ингушетии, сотрудник Миннаца Ингушетии и известный в республике богослов ездили в Египет для переговоров о возвращении студентов на родину, но молодые люди так и остались под арестом.

Четверым уроженцам Ингушетии, находящимся в тюрьме Каира, продлили срок содержания под стражей до 10 декабря, сообщила Фатима Салихождаева, дочь россиянки, проходящей по одному делу с Рамазаном Плиевым, Исмаилом Чемурзиевым, Илезом Аушевым и Али Дзейтовым.

По словам Фатимы Салихожаевой, она присутствовала на заседании по продлению меры пресечения, где силовики ей неофициально сообщили, что продлевать срок ареста власти могут до двух лет подряд, пишет сегодня "Кавказ. Реалии", не уточняя дату заседания.

Информацию о том, что четверым ингушским студентам продлили в Египте срок ареста до 10 декабря, подтвердил сегодня на своем сайте журнал "Дош".

Реальную помощь задержанным в Египте способны оказать в первую очередь российские дипломаты, заявил ранее "Кавказскому узлу" журналист Максим Шевченко. "Неважно, предъявлено справедливое или несправедливое обвинение - посольство и консульство обязаны обеспечить людей правовой поддержкой, в чем бы они ни обвинялись", - сказал он.

Напомним, что в апреле арестованные ингушские студенты объявляли голодовку в знак протеста. Они довели себя до истощения, после чего начали принимать пищу.

Примечание:

"Власти Ингушетии подключились к вызволению задержанных в Египте студентов", "Две жительницы Дагестана разыскали внуков в Сирии", "Правозащитники из Москвы встретились с родными арестованных в Египте ингушей".

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