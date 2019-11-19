Фото: пресс-служба МО Азербайджана https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=28935

19 ноября 2019, 09:30

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в четырех селах на границе с Арменией были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября Азербайджан насчитал 25 обстрелов своих позиций за сутки, днем ранее - 23 обстрела.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим прекращения огня был нарушен за сутки 24 раза, в том числе с использованием снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, позиции азербайджанских военных были обстреляны, в частности, в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селах Коханеби и Мунджуглу Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района. Стрельба велась с позиций, расположенных на территории "Ноемберянского и Бердского районов" Армении, и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд находятся в Тавушской области Армении, расположенной на северо-востоке страны. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Напомним, что число обстрелов, которое указывает в своих ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", в сводках сообщается о максимум трех десятках обстрелов азербайджанских позиций.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы в зоне конфликта".

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