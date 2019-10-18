Экологи обеспокоились аварией на хвостохранилище в Армении

18 октября 2019, 16:15

После аварии на хвостохранилище медно-молибденового Зангезурского комбината в Сюникской области вода в реке Вохджи окрасилась в белый цвет. Экологи заявили об ущербе для экологии и потребовали привлечь к ответственности должностных лиц комбината.

Авария на хвостохранилище произошла утром 17 октября. В результате повреждения участка трубопровода Зангезурского медно-молибденового комбината, расположенного близ села Неркин Гиратаг, отходы комбината вылились в реку Вохджи и вода окрасилась в белый цвет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении.

"Река в какой-то степени загрязнена, взяты пробы воды в реке для проведения анализа", - отметил представитель МЧС.

Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян на правительственном заседании 17 октября отметил, что сразу после аварии были мобилизованы все силы для выяснения обстоятельств. Генпрокурор Армении Артур Давтян, проинформировал, что на месте проводятся оперативно-следственные работы. Из поврежденной трубы в реку вылились отходы и после изучения обстоятельств инцидента будет возбуждено уголовное дело, сказал прокурор на заседании, которое транслировалось на канале правительства в Youtube.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян в свою очередь заявил на заседании, что факт аварии владельцы комбината скрыли и собственными силами начали восстановительные работы. Трубопровод был восстановлен. "То, что касается загрязнения вод реки Вохджани, - здесь нам придется подождать результатов анализов", - сказал глава МЧС.

Пользователь Facebook Асмик Товмасян опубликовала видео, снятое на берегу реки Вохджани. На кадрах видно изменение цвета воды. Корреспонденту “Кавказского узла” Товмасян рассказала, что, несмотря на изменение цвета воды, никакого странного запаха она не почувствовала.

Член Всеармянского экологического фронта Левон Галстян отметил, что длина трубы, по которой сливаются отходы комбината в Арцваникское хвостохранилище, составляет 35 километров.

По его словам, это крупная авария, в результате которой огромное количество выбросов комбината попало в окружающую среду. “Жители Капана, через который течет река Вохджи, говорят, что после загрязнения воды в реке, вокруг стоит неприятный запах", - рассказал Галстян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что подобные аварии на Зангезурском медно-молибденовом комбинате не впервые. "Только за последние шесть-семь лет десяток таких случаев зафиксирован, и каждый раз скрывали либо случай аварии, либо ее последствия. Этот случай еще раз подтверждает наше мнение о том, что последствия горнодобывающей промышленности непредсказуемы и неконтролируемы", - заявил эколог.

Левон Галстян считает аварию “экологическим преступлением”, и что наказывать виновных следует по статье "экоцид" УК Армении. Привлечь к ответственности, по его мнению, нужно как оценщиков рисков, так и контролирующих эти риски. В результате их деятельности экологии нанесен большой ущерб, уверен он.

Министр экологии Армении Эрик Григорян на брифинге после правительственного заседания 17 октября заявил, что штрафы за подобные нарушения - мизерные, и поэтому эксплуататоры месторождений не заинтересованы переходить на высокие стандарты.

"Во многих случаях владельцы месторождений предпочитают оплатить штрафы, чем идти на какие-либо технические решения. Им легче платить за аварию 500-600 тысяч драмов (примерно 1000-1200 долларов) и продолжать свою деятельность”, - считает министр.

Григорян добавил, что трубопроводы, по которым сливают отходы, были проведены в конце советского периода.

Пользователь Давид Акопян из Капана также опубликовал снятое им видео загрязненной реки Вохджи. Он обратился к действующей власти, которая, по его словам, "уверена, что экологические риски контролируемы". "Как вы можете контролировать и предотвращать подобную катастрофу?", - обратился он с вопросом к власти, отметив, что капанцы обеспокоены ситуацией.

Бывший глава Инспекционного органа экологии и недр Артур Григорян заявил, что в данном случае нужно не только оценить размер ущерба, нанесенного Зангезурским комбинатом, и оштрафовать, но и принудить их очистить загрязненную ими реку.

"Для сравнения скажу, что в Швеции, к примеру, подобное очищение загрязненной отходами реки стоит порядка 15 млн евро. Надо и в Армении принудить владельцев горнодобывающих предприятий устранить все последствия, только так можно их заставить приводить в порядок инфраструктуру, ставить фильтры", - сказал корреспонденту “Кавказского узла” Григорян.

Он считает, что относительно Зангезурского комбината "правительство должно принять политическое решение". Ответственность за аварию, по его мнению, несут, кроме комбината, и власти, "которые 4,5 месяца назад закрыли глаза на результаты проверок на комбинате, проведенные Инспекционным органом экологии и недр". "Если бы власти учли эти результаты, то сегодня Зангезурский комбинат был бы закрыт", - считает Григорян.

Эколог Борис Саргсян из Сюникской области отметил, что река Вохджи загрязняется по всей ее длине - как минимум на 50 км. Воды реки текут до самого Аракса. "Подобные аварии случаются тут не впервые, но эта авария беспрецедентна. Авария крупная и загрязнения большие. В округе стоит неприятный запах. Река течет по центру города Капан порядка 13 км, и все эти ядовитые токсичные вещества текут в открытом виде”, - цитирует Саргсяна Factor.am.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей предприятия. На сайте Зангезурского комбината сегодня к 16.00 мск нет информации об инциденте.

Напомним, жители Сюникской области были против того, что комбинату на правах аренды были переданы территории в регионе. В декабре 2011 в Ереване у здания правительства проходила акция в защиту жителей села Каджарана. Местные жители тогда заявляли, что предоставление земель комбинату поставит их под угрозу вынужденного выселения.