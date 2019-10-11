Ингушские полицейские призвали Колокольцева разобраться в ситуации с назначенцами

11 октября 2019, 14:49

150 сотрудников отделов полиции в Ингушетии направили обращение к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с требованием отменить практику назначения прикомандированных из других регионов. Местные жители указали на связь недовольства силовиков с проблемой безработицы в республике.

"Кавказский узел" сообщал, что главу Сунженского РОВД отстранили от должности после побега арестанта из автозака, произошедшего 2 октября. Назначение новым врио начальника уроженца Ставрополья привело к забастовке полицейских 4 октября, в результате которой начальником ОВД по Сунженском району стал Амерхан Костоев, который ранее возглавлял Малгобегский РОВД.

Сотрудники полиции в Ингушетии направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой «разобраться с кадровой политикой в республиканском управлении МВД и отменить ненужную практику назначения на должности прикомандированных из других регионов страны» (копия обращения имеется в распоряжении КУ). В жалобе также потребовали "назначать на (указанные) должности грамотных и достойных сотрудников ОВД из числа местного населения».

Обращение подписало 150 сотрудников МВД в Ингушетии, сообщил корреспондент «Кавказского узла». Среди обратившихся в Колокольцеву – старший, средний, младший начальствующих и рядовой персонал республиканской полиции, отмечается в жалобе.

Свои требования сотрудники силового ведомства обосновали тем, что ранее" практику назначения прикомандированных можно было объяснить крайне сложной оперативной обстановкой и отсутствием профессиональных руководящих кадров,… сейчас этому факту объяснения нет: профессионалов, имеющих и опыт, и знания, в республике достаточно, и оперативную обстановку республике в сводках крайне сложной не называют, отмечается в обращении". «Практически все руководящие должности в МВД по Ингушетии - от министра, заместителей министра, начальников управленец и их замов, начальников отделов и их замов, а также большое количество старших оперуполномоченных, следователей, инспекторов, специалистов, психологов, и т.д. - замещены сотрудниками, прибывших по контракту из других регионов» - сообщается в обращении.

Авторы жалобы также сравнили зарплату контрактника и сотрудника полиции из числа местных жителей и указали на уровень безработицы. «По средним подсчетам, один сотрудник, прибывший для прохождения службы по контракту, получает денежное довольствие (с учетом всех надбавок) столько же, сколько трое сотрудников из числа местного населения… Из-за введения контрактных должностей идут многочисленные сокращения…», - говорится в письме.

Пользователи соцсетей поддержали забастовку сотрудников Сунженского РОВД 4 октября и раскритиковали перевод на работу в Ингушетию выходцев из других регионов.

Сотрудники Сунженского РОВД рассказали подробности забастовки 4 октября

Один из авторов письма, Хамзат, вынужден был написать рапорт на увольнение в связи с тем, что его должность была сокращена. По словам Хамзата, он проработал в органах полиции 15 лет, после окончания Высшей школы милиции в Саратове. «Отношение к нам, местным силовикам, стало постепенно меняться. Бороду нельзя носить, даже если траур. То, что люди совершают намаз, ходят в мечеть на пятничную молитву – это вызывает раздражение. Все время живем в напряжении, что не сегодня-завтра тебя могут уволить», - сообщил Хамзат.

По его словам, назначение на должность главы Сунженского РОВД стало поводом рассказать о назревшей проблеме. «То, что контрактники заняли все (руководящие) должности и продолжают вытеснять нас из органов (полиции) - идет давно… Но последней каплей стало назначение (на должность) начальника Сунженского РОВД ставленника из Ставрополя», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Хамзат.

Хамзат также рассказал, что в забастовке сотрудников Сунженского РОВД 4 октября участвовало коло ста человек. «Все просто встали и покинули свои рабочие места… Никто в кабинеты на вернулся, все пошли на пятничную молитву. А когда мы вернулись, то в кабинете уже был Амерхан Костоев, начальник РОВД из Малгобека», - сообщил Хамзат.

По его словам, после забастовки сотрудников Сунженского РОВД вызывают по одному и опрашивают. «А чего тут искать? Все лидеры, все недовольны тем, что у нас засилье контрактников», - возмущается Хамзаг.

Другой сотрудник Сунженского состава МВД Магомед выразил сомнение, что райотдел МВД подвергнется репрессиям из-за несанкционированного митинга. «Бывало, что один, два, несколько человек бастовали и раньше… А тут весь райотдел вышел, в полном составе, и начальство, и оперативные дежурные, и бухгалтерия, и оперативники. Такого не было. Не думаю я, что их уволят», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Магомед.

По его словам, Костоев был назначен на должность главы Сунженского РОВД, так как власть побоялась последствий столь массовой забастовки силовиков.

По данным Федеральной службы по труду и занятости, на начало июля уровень, уровень безработицы в Ингушетии составил 9,8% и оказался самым высоким по всей России. На 24,3 тысячи официально безработных граждан в республике приходится 206 открытых вакансий. По данным Росстата в 2017 и 2018 годах Ингушетия также лидировала по количеству безработных.

Жалобы полицейских в Ингушетии связаны с вопросами безработицы в регионе

Недовольство сотрудников полиции по вопросу назначенцев из других регионов связано с проблемой безработицы в республике, считает адвокат из Ингушетии Магомед Боков.

«В республике большая безработица, градообразующих предприятий нет. Единственно, где можно устроиться на работу – это школы, больницы и полиция. В школах и больницах трудятся в основном женщины. Мужскому населению остается идти или на стройку, или же в полицию, где практически все должности заняты прикомандированными, которые приехали со Ставрополья, Саратова, Новосибирской области», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат.

С этим мнением согласился и депутат Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов. По его словам, среди жителей Ингушетии много ребят, которые имеют юридическое образование, немало выпускников Саратовской школы полиции, Саратовской юридической академии, которые учились там по направлениям от республики, но «к сожалению, подавляющее большинство специалистов не могут трудоустроиться в республике по специальности».

«В МВД их места заняты: там трудятся, в основном, прикомандированные из других регионов страны, чаще – со Ставропольского края», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» депутат. Мамилов также отметил, что в отличие от нынешней ситуации, в начале 1990-х годов «в рядах милиции служили только местные, прикомандированных были единицы».

Это мнение поддержал Магомед-Гирей Сукиев, возглавивший ингушский ОМОН в 1992-м году. «В ОМОН мы брали в основном тех, кто отслужил в армии, в ОМОНе было около ста человек, все – ингуши, кто из Грозного, Владикавказа или же из населенных пунктов Ингушетии… Прикомандированных не было», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Сукиев.

На сайте ингушского управления МВД на 14.45 мск сегодня жалоба сотрудников республиканской полиции не прокомментирована.

Напомним, что в июне замглавы Управления МВД по Ставропольскому краю Михаил Коробкин стал главой МВД Ингушетии, сменив на этом посту Дмитрия Каву, который подал в отставку после мартовских протестов в республике. Отставка министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Кавы связана с тем, что он не приказал разгонять митингующих в Магасе, уверены опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры. Они высоко оценили профессиональные и личные качества Кавы. По словам юриста Калоя Ахильгова, в Ингушетии также был расформирован батальон патрульно-постовой службы, который отказался разгонять протестующих. Информация об уголовном преследовании участников митинга отслеживается в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".