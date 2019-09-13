Родственник дагестанского амира Вагабова заявил в суде о пытках

13 сентября 2019, 15:19

Житель дагестанского села Губден Магомедамин Вагабов, обвиненный в помощи боевикам, 12 сентября в суде отказался признать вину, пояснив, что оговорил себя после пыток током.

Как писал "Кавказский узел", житель селения Губден Магомедамин Вагабов, отец которого приходится троюродным братом убитому в 2010 году лидеру губденских боевиков Магомедали Вагабову, 12 января 2018 года был задержан по подозрению в хранении гранаты и патронов. По версии его отца и представителя защиты, перед задержанием Магомедамина похитили, а свою вину он признал после пыток. Причиной преследования Магомедамина его отец Хабиб Вагабов назвал свой конфликт с силовиком.

12 сентября в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела Магомедамина Вагабова, обвиняемого по ч.3 ст. 222 (незаконный оборот боеприпасов, совершенное организованной группой), ч.2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и ч.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

В начале заседания подсудимый сообщил, что родился в селе Губден в 1995 году, окончил пять классов средней школы и неофициально работает у отца в мастерской на ремонте машин. Вагабов, по его словам, женат мусульманским браком. Молодой человек плохо понимает по-русски, поэтому в суде его слова переводила профессиональная переводчица с даргинского языка. Вагабов говорил очень тихо, и иногда участникам процесса приходилось его переспрашивать. Защищают обвиняемого адвокат по назначению Людмила Негуляева и адвокат по соглашению Патимат Уцумиева, передал корреспондент "Кавказского узла".

Перед тем как сторона обвинения зачитала обвинительное заключение, адвокат Уцумиева заявила несколько ходатайств, в том числе об исключении из числа доказательств протокола допроса Магомедамина Вагабова в качестве подозреваемого от 13 января 2018 года. По словам Патимат Уцумиевой, этот документ лег в основу дела, однако перед тем как Вагабов дал показания, ему не разъяснили права, о чем свидетельствует отсутствие подписи Вагабова в протоколе и имеющаяся видеозапись допроса.

Судья счел это ходатайство преждевременным, но удовлетворил ходатайство о просмотре видеозаписи этого допроса, когда наступит очередь защиты представлять доказательства.

Затем сторона обвинения зачитала резолютивную часть обвинительного заключения, то есть статьи обвинения и квалификацию преступления. Как уточнил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда, по версии обвинения, в 2014 году Вагабов "был вовлечен в незаконное вооружённое формирование", в котором обучался обращению с огнестрельным оружием, изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также способами их закладки и подрыва, "методам выживания в экстремальных условиях в лесных массивах, конспирации и обеспечения связи между участниками вооружённого формирования".

По версии следствия, Вагабов "взял на себя обязательства по обеспечения скрытого передвижения участников незаконного вооруженного формирования", приобретал им продукты, а также выполнял "иные поручения" вплоть до задержания.

Подсудимый заявил о своей невиновности

"Я не согласен ни с одним пунктом обвинения, - заявил Вагабов после оглашения обвинения. - 12 января [2018 года] я отвозил клиентов на точку, чтобы дать им запчасть. После обеда, с 14.00 до 15.00, я остался на точке, и люди в масках на белой "Приоре" забрали меня".

По его словам, нападавших было 5-6 человек, и во время задержания они наносили ему удары по всему телу. Затем эти люди также надели маску на него и отвезли в неизвестное помещение, где стали пытать током, подсказывая, что он должен будет говорить силовикам, и заставляли это повторять. "Провода были подключены ко всем пальцам рук. Пытали до полуночи несколько раз", - сообщил Вагабов.

Затем Вагабова, по его словам, отвезли в отдел силовой структуры, где водили по разным кабинетам и "пугали, угрожали" до прихода адвоката, в результате чего он подписал бумаги, которые ему дал дознаватель. При этом подсудимый опроверг версию обвинения о том, что ему были разъяснены права. "Я не совершал того, в чем меня заставили признаться, но боялся повторения пыток", - пояснил суду Магомедамин Вагабов.

Отвечая на вопрос, почему он отказался от протоколов с признательными показаниями, Вагабов ответил по-русски, что в этих документах "вранье было", и подписать их его вынудили.

Подсудимый заявил также, что боевиков "видеть не видел" и не финансировал их. "Я сам финансово зависим от родителей", - пояснил молодой человек.

Обвинение в хранении и перевозке боеприпасов Магомедамин Вагабов также отверг, пояснив, что боеприпасы ему вручили уже после задержания. "Дали в руки [гранату и патроны] и сказали: "Возьми на себя статью 208, дадим условное", - рассказал подсудимый.

Напомним, что "губденская" группировка боевиков действовала в 2010 году в Карабудахкентском районе Дагестана и считалась самой активной частью вооруженного подполья в республике. Ее лидер Магомедали Вагабов (амир Сейфуллах Абу Абдуллах) был убит в Губдене при спецоперации в августе 2010 года. По версии следствия, Вагабов был организатором терактов в московском метро в марте 2010 года, когда смертницы, одной из которых была его жена Марьям Шарипова, привели в действие взрывные устройства на двух станциях. Магомеднасыр Вагабов, брат Хабиба Вагабова и дядя Магомедамина Вагабова, был убит в ходе перестрелки с силовиками вблизи селения Кадыркент Сергокалинского района в августе 2007 года.

На примере семьи Вагабовых хорошо видно, как репрессивная машина государства в личных интересах исполнителей ломает жизни десятков тысяч людей, указал в 2018 году руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла".