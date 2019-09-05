Вид на ул. Ленина в сторону "Маяка". Фото Igor Musatov - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9

05 сентября 2019, 00:22

Пользователи Instagram не осудили стрельбу в Прохладном из-за фильма о проституции

Решение о съемках фильма о проституции на территории Кабардино-Балкарии вызвало критику пользователей Instagram. Многие из них выразили поддержку мужчине, открывшему стрельбу по съемочной группе в Прохладном, и предположили, что в других республиках Северного Кавказа реакция могла бы быть еще жестче. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 сентября в городе Прохладный Кабардино-Балкарии во время съемок художественного сериала мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по автомобилям съемочной группы. В результате стрельбы никто не пострадал, однако одна из актрис была доставлена в больницу из-за пережитого стресса. Стрелок, которым оказался местный житель, был задержан полицией. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а стрелять начал, протестуя против съемок фильма про проституток. 

Сериал "Чики" повествует "о возвращении московской проститутки домой, в Кабардино-Балкарию, о ее попытках вытащить семью из бедственного положения и тяжелой судьбе на малой родине". Главную роль исполняет актриса Ирина Горбачева, говорится в описании сериала. 

Новость об инциденте в Прохладном вызвала бурное обсуждение пользователей социальных сетей. Так, соответствующий пост, опубликованный на странице сообщества patriot_kbr в Instagram, в течение трех часов собрал не менее 24 900 лайков и более 400 комментариев. Многие из комментаторов высказались против съемок фильмов о проституции на территории Кабардино-Балкарии и выразили поддержку стрелку. 

Скриншот со страницы patriot_kbr в Instagram https://www.instagram.com/p/B1_1NCoFAmXCfUP6P8CFqQNVAubOrzHHUGlA640/"Нашли что снимать у нас в КБР! Еще и людей зазывают на съемки, выгнать их надо. Молодец мужчина", - возмутилась asuta__amir_07.

"Пускай режиссер даст этой проститутке в фильме свою фамилию. Если он здесь вырос, он должен был знать, что местным это, мягко говоря, не понравится. Но, конечно же, это не дает право стрелять в людей", - написал khasanshakhii.

"Если эта московская проститутка по фильму будет кабардинкой или балкаркой и мы это проигнорируем, грош нам цена. Это будет большим позором для нас", - заявил kosh_mur

"Почему именно в КБР?! Нельзя в Ингушетию, Чечню или в Дагестан, чтобы путана приехала из Москвы? Явно испугом не обошлось бы", - высказалась zalina_totrazovna.

Некоторые из пользователей все же были возмущены поступком мужчины, открывшим стрельбу в сторону киногруппы. 

"Это просто художественный фильм, что в этом такого! Или люди не смотрят фильмы и сериалы по телевизору? Не могу понять, что за дикость?!" - прокомментировала vip.alina_kokaeva.

С ней согласилась подписчица marmyshonok07, отметив, что из-за такого поведения местных жителей "люди боятся ездить в республику".

Скриншот со страницы chp.nalchik в Instagram https://www.instagram.com/p/B1_2LhPoKHZHCqQpQcoyNAWxqxHBH5yelksYt40/Много критических замечаний в адрес режиссера и актеров высказали и подписчики группы chp.nalchik в Instagram. Пост о съемках сериала о проститутках в Кабардино-Балкарии по состоянию на 00.05 мск собрал 576 "лайков" и 102 комментария. Между тем некоторые из них сочли критику и угрозы в адрес съемочной группы проявлением лицемерия. 

"Почему власти разрешают у нас это снимать?! Что за мерзость?!" - возмутился azamat_king777.

"Я не знал, что у нас снимают такое. Правильно сделал мужик", - написал подписчик под ником _as_262.

"Читать противно, лицемеры одни. Снимали выдуманный художественный фильм, а они вдруг гордость включили. Если вы такие герои, выйдите ночью и пройдитесь по злачным местам, разгоните местных проституток (они у нас любой нации) и наркоманов. А то сидите тут на своих диванах", - высказалась fatya_thal

Среди комментаторов был и тот, кто предположил, что реакция на съемки фильма о проституции в других республиках Северного Кавказа была бы иной. 

Скриншот со страницы chp.nalchik в Instagram https://www.instagram.com/p/B1_2LhPoKHZHCqQpQcoyNAWxqxHBH5yelksYt40/"Почему бы им не попробовать снять фильм о проститутках в Чечне, например, или Ингушетии?" - отметил anutka_lawyer

Провел параллель между реакцией в Кабардино-Балкарии и Чечне пользователь сообщества kbr.nalchik в Instagram markavrelius3333: "Друзья мои, слабые мы по сравнению с Чечней! Как бы это ни звучало! Пусть попробуют в Чечне такое снять - не смогут! Даже в мыслях у них не бывает туда сунуться и что-то оскорбительное сказать, а не то что снимать!"

Новость о киносъемках и стрельбе в Прохладном собрала на этом паблике в течение трех часов 265 лайков и 30 комментариев. 

В популярных пабликах и группах, посвященных Кабардино-Балкарии, в Facebook и "ВКонтакте" новость об инциденте в Прохладном оказалась не столь популярной. О ней либо вовсе нет упоминаний, либо она привлекла внимание небольшого количества подписчиков. Так, например, на странице "Патриот КР" в Facebook по состоянию на 23.30 мск в течение более трех часов ее прокомментировали лишь два пользователя, лайкнули - 10 и всего один поделился публикацией. 

В 2017 году на телеканале ТНТ в юмористическом шоу Comedy Woman вышла сценка, в которой одна из актрис сыграла девушку из эскорт-агентства. Исходя из диалога актрис в сценке, девушка-еврейка выругалась на ингушском языке, и пользователи соцсетей пришли к выводу, что в номере разыгрывается миниатюра про проститутку из Ингушетии. Разгневанные пользователи соцсетей грозили "переловить по одному" обидчиков и заставить их "на коленях выпрашивать прощение". Позже здание телеканала было взято в осаду, говорится в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами". В середине декабря звезды телеканала ТНТ записали ролик, в котором извинились перед жителями Ингушетии за номер в программе Comedy Woman. Ролик транслировался в эфире телеканала в рекламных перерывах и между передачами. 

Напомним, ранее распространившаяся в России практика публичных извинений не имеет никакого отношения к кавказским и исламским традициям, заявили программный директор по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов. При этом скандал с Comedy Woman не является первым случаем, когда популярные у молодежи люди вынуждены просить прощения перед уроженцами Северного Кавказа за свои слова.

Практика публичных наказаний особенно распространена в Чечне. Жители республики неоднократно приносили властям публичные извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Поводом для принудительного публичного покаяния также может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей. Новости о практике принуждения публичных и непубличных людей к открытым извинениям перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым "Кавказский узел" публикует на специальной странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Соцсети сочли заявление Шевченко продолжением практики извинений перед Кадыровым", "ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях", "Евкуров счел избыточными извинения ТНТ перед ингушами". 

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