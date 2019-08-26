Рустам Кучменов. Фото с сайта "Комитета против пыток". https://www.pytkam.net/ru/news/rassledovaniem-dela-o-pytkah-v-nalchike-zaymutsya-na-respublikanskom-urovne

26 августа 2019, 16:13

Адвокат рассказал о лечении нальчанина Кучменова после пыток

Здоровье жителя Кабардино-Балкарии Рустама Кучменова существенно ухудшилось после избиения силовиками в 2017 году, сообщил адвокат. По его словам, расследование дела о пытках Кучменова удалось возобновить после жалоб в Главное следственное управление по СКФО.

Как писал "Кавказский узел", житель Нальчика Рустам Кучменов в декабре 2017 года обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. Он опознал пятерых силовиков, но ни один не отстранен от должности. 21 августа "Комитет против пыток" сообщил, что дело о пытках Кучменова возобновлено и передано сотрудникам управления СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины нальчанин не признает. Он рассказал, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током. При этом была повреждена металлическая конструкция, которой были зафиксированы его шейные позвонки после аварии

Состояние здоровья жителя Кабардино-Балкарии Рустама Кучменова существенно ухудшилось после того,  как его избили при задержании в 2017 году, сообщил сегодня адвокат "Комитета против пыток" Магомед Аламов, представляющий интересы  Кучменова. «(После (пыток) здоровье Кучменова ухудшилось - ранее он не так часто обращался к врачам. Однако при этом следствие не считает, что  это произошло после (пыток силовиками)», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Аламов. 

По его словам, Кучменов периодически проходит стационарное лечение в больницах Кабардино-Балкарии. "У него очень сильно болела нога, и появлялись судороги нижних конечностей", - добавил адвокат.

Аламов также сообщил, что материальной компенсации Кучменов не получал, а от помощи за отказ от обвинений в пытках родственники Кучменова отказались. " В 2017 году и в начале 2018 года к отцу Кучменова подходили родственники и знакомые одного из подозреваемых. Они предлагали им забрать заявление и в обмен на это обещали, что добьются для Кучменова условного осуждения.  При этом никакой своей вины силовики  не признают.  Кучменовы от предложения отказались", - рассказал Аламов.

В январе 2019 года следствие в Нальчике приостановило расследование дела о превышении силовиками полномочий в отношении Кучменова, объяснив свое решение тем, что подозреваемый силовик не может участвовать в уголовном деле. Юристы "Комитета против пыток" сочли это решение "странным" и обжаловали его в суде.

Магомед Аламов подтвердил, что следствие по делу о пытках Кучменова активизировалось после вмешательства адвоката.

"Дело по пыткам было возбуждено в июле 2017 года. После того, как мы вступили в дело в качестве представителей потерпевшего Куменова, началось  активное следствие: было проведено несколько опознаний,  очные ставки, проверка показаний на месте. Мы с Рустамом Кучменовым, следователем и понятыми выезжали в здание (силового ведомства). Рустам уверенно показывал все кабинеты, где его пытали, избивали, кабинет, где ему угрожали", - рассказал Аламов, уточнив, что последнее следственное действие по делу прошло летом 2018 года.

По словам Аламова, 3 июля адвокат  был на личном приеме у заместителя руководителя Главного следственного управления по СКФО и рассказал  про волокиту по этому уголовному делу, о том, что «следствие не предпринимает мер к эффективному расследованию». «3 июля я обратился (в Главное следственное управление по СКФО), а  19 июля следователь прекратил дело. Но  буквально через 2-3  дня Главное следственное управление по СКФО истребовало дело по нашему обращению, и по результатам проверки  дело было возобновлено и  передано для дальнейшего расследования в кабардино-балкарское управление СКР», - проинформировал адвокат.

Аламов также уточнил, что уголовное дело Кучменова, обвиняемого в совершении бытовых краж, рассматривается в Чегемском райсуде.  Ему предъявлено обвинение по нескольким эпизодам  краж, пояснил адвокат.

На сайтах Следственного комитета России и следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии информации о передаче дела нет по состоянию на 16.00 мск сегодня. На сайте Чегемского райсуда также нет сведений по делу Кучменова о кражах, по состоянию на 16.00 мск сегодня.

Напомним, что защита Кучменова неоднократно жаловалась на затягивание расследования дела о пытках. Так, 8 июля 2017 года, а также 20 августа 2018 года были направлены жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а 14 мая 2018 года Кучменов вместе с юристом Магомедом Аламовым побывали на приеме у замруководителя кабардино-балкарского Следственного управления Алима Бабаева.

Примечание:

"Полицейский обвинен в пытках жителя Кабардино-Балкарии", "Расул Кудаев заявил Верховному суду о своей невиновности", "Трое осужденных за нападение на Нальчик попросили освободить их".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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