Адвокат рассказал о лечении нальчанина Кучменова после пыток

26 августа 2019, 16:13

Здоровье жителя Кабардино-Балкарии Рустама Кучменова существенно ухудшилось после избиения силовиками в 2017 году, сообщил адвокат. По его словам, расследование дела о пытках Кучменова удалось возобновить после жалоб в Главное следственное управление по СКФО.

Как писал "Кавказский узел", житель Нальчика Рустам Кучменов в декабре 2017 года обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. Он опознал пятерых силовиков, но ни один не отстранен от должности. 21 августа "Комитет против пыток" сообщил, что дело о пытках Кучменова возобновлено и передано сотрудникам управления СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины нальчанин не признает. Он рассказал, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током. При этом была повреждена металлическая конструкция, которой были зафиксированы его шейные позвонки после аварии

Состояние здоровья жителя Кабардино-Балкарии Рустама Кучменова существенно ухудшилось после того, как его избили при задержании в 2017 году, сообщил сегодня адвокат "Комитета против пыток" Магомед Аламов, представляющий интересы Кучменова. «(После (пыток) здоровье Кучменова ухудшилось - ранее он не так часто обращался к врачам. Однако при этом следствие не считает, что это произошло после (пыток силовиками)», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Аламов.

По его словам, Кучменов периодически проходит стационарное лечение в больницах Кабардино-Балкарии. "У него очень сильно болела нога, и появлялись судороги нижних конечностей", - добавил адвокат.

Аламов также сообщил, что материальной компенсации Кучменов не получал, а от помощи за отказ от обвинений в пытках родственники Кучменова отказались. " В 2017 году и в начале 2018 года к отцу Кучменова подходили родственники и знакомые одного из подозреваемых. Они предлагали им забрать заявление и в обмен на это обещали, что добьются для Кучменова условного осуждения. При этом никакой своей вины силовики не признают. Кучменовы от предложения отказались", - рассказал Аламов.

В январе 2019 года следствие в Нальчике приостановило расследование дела о превышении силовиками полномочий в отношении Кучменова, объяснив свое решение тем, что подозреваемый силовик не может участвовать в уголовном деле. Юристы "Комитета против пыток" сочли это решение "странным" и обжаловали его в суде.

Магомед Аламов подтвердил, что следствие по делу о пытках Кучменова активизировалось после вмешательства адвоката.

"Дело по пыткам было возбуждено в июле 2017 года. После того, как мы вступили в дело в качестве представителей потерпевшего Куменова, началось активное следствие: было проведено несколько опознаний, очные ставки, проверка показаний на месте. Мы с Рустамом Кучменовым, следователем и понятыми выезжали в здание (силового ведомства). Рустам уверенно показывал все кабинеты, где его пытали, избивали, кабинет, где ему угрожали", - рассказал Аламов, уточнив, что последнее следственное действие по делу прошло летом 2018 года.

По словам Аламова, 3 июля адвокат был на личном приеме у заместителя руководителя Главного следственного управления по СКФО и рассказал про волокиту по этому уголовному делу, о том, что «следствие не предпринимает мер к эффективному расследованию». «3 июля я обратился (в Главное следственное управление по СКФО), а 19 июля следователь прекратил дело. Но буквально через 2-3 дня Главное следственное управление по СКФО истребовало дело по нашему обращению, и по результатам проверки дело было возобновлено и передано для дальнейшего расследования в кабардино-балкарское управление СКР», - проинформировал адвокат.

Аламов также уточнил, что уголовное дело Кучменова, обвиняемого в совершении бытовых краж, рассматривается в Чегемском райсуде. Ему предъявлено обвинение по нескольким эпизодам краж, пояснил адвокат.

На сайтах Следственного комитета России и следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии информации о передаче дела нет по состоянию на 16.00 мск сегодня. На сайте Чегемского райсуда также нет сведений по делу Кучменова о кражах, по состоянию на 16.00 мск сегодня.

Напомним, что защита Кучменова неоднократно жаловалась на затягивание расследования дела о пытках. Так, 8 июля 2017 года, а также 20 августа 2018 года были направлены жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а 14 мая 2018 года Кучменов вместе с юристом Магомедом Аламовым побывали на приеме у замруководителя кабардино-балкарского Следственного управления Алима Бабаева.