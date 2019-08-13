Дата Курбан-байрама в Дагестане вызвала вопросы к муфтияту

13 августа 2019, 10:29

Решение муфтията Дагестана праздновать Курбан-байрам 12 августа выглядит спорным, так как последний день хаджа прошел 10 августа, указали опрошенные "Кавказским узлом" жители республики. Пользователи Instagram также сочли нелогичным смещение даты праздника в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", муфтият Дагестана назначил празднование Курбан-байрама на 12 августа, тогда как в других регионах первый день праздника наступил 11 августа. Разница в датах празднования Курбан-байрама допускается, пояснил представитель муфтията.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память о решении пророка Ибрахима принести в жертву сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на 10-й день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, говорится в справке "Кавказского узла" о Курбан-байраме.

В вопросе определения даты Курбан-байрама следует ориентироваться на Саудовскую Аравию, поскольку праздник жертвоприношения неразрывно связан с обрядами хаджа, считает 25-летний житель Махачкалы Рашид. "У них целые институты этим занимаются", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" свою точку зрения махачкалинец.

Такого же мнения придерживается жительница Махачкалы Айшат. "Важно это делать [ориентироваться на Саудовскую Аравию], потому что гора Арафат там, а не в Дагестане", - сказала Айшат корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что впервые столкнулась с разногласиями по поводу даты Курбан-байрама.

Девятый день Зуль-хиджа называется Днем Арафа, стояние у горы Арафат в этот день является кульминацией хаджа. Без стояния у горы Арафат хадж для мусульман недействителен, говорится в справке "Кавказского узла" о долине Арафат и одноименной горе.

В этом году паломники стояли у горы Арафат 10 августа, сообщили в тот же день "Махачкалинские известия".

Житель Махачкалы Ислам посетовал, что "не понимает" позицию муфтията Дагестана, так как в этом году паломники стояли на горе Арафат 10 августа. Разногласия по поводу определения даты празднования Курбан-байрама могут стать постоянными, несмотря на то, что в этом году они появились впервые, озвучил Ислам свое опасение корреспонденту "Кавказского узла".

Решение Муфтията Дагестана основано на "более строгих методах" определения начала лунного месяца и, соответственно, дня праздника, предположил житель Каспийска Магомед. "В начале месяца [Зуль-хидж] наблюдающие люди должны увидеть молодой месяц сами [без вспомогательных приборов]", - рассказал он. Мужчина сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что считает допустимым определение даты праздника как визуальное, так и с помощью технических средств.

Житель Махачкалы Дауд рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что и он и его близкие отмечали праздник жертвоприношения 11 августа. В этот день Дауд, по его словам, пришел на одну из площадок, подготовленных для обряда жертвоприношения, однако люди, находившиеся на этой площадке, через громкоговорители объявляли о том, что праздник назначен на 12 августа. "Через динамики, каждые 5-10 минут [объявляли], что завтра Курбан-байрам, завтра приходите", - рассказал махачкалинец.

Пользователи Instagram раскритиковали позицию духовенства Дагестана

На странице муфтията Дагестана в Instagram под поздравлениями по поводу праздника опубликованы, помимо поздравительных комментариев, несколько критических. "Позавчера люди стояли на горе Арафат, и соответственно вчера должен быть праздником а не сегодня", - написал, в частности, 12 августа oussamaah2016.

"Весь мусульманский мир отмечает 11 числа а Дагестан 12-го", - подтвердил tima.9.900, иронически предположив, что для муфтията Дагестана "светит другая луна". "Почему праздничный намаз завтра, если вчера паломники отстояли день Арафа, а сегодня Курбан-байрам?" – задался 11 августа вопросом пользователь zaira_nevr.

"21 век, эпоха интернета и связи, могли бы согласованно сделать, как раз 12-го числа отмечая, мы разделяемся, и людям тяжело, не понимают когда отметить, и бардак начинается и ругать начинают алимов", - обратил внимание bubarizaev. "У наших алимов есть на то доводы. Если мы им не доверяем, то кому доверять?" – возразил zamirttt.

Позицию местного духовенства подвергли критике и посетители паблика "Новости Дагестана" в Instagram. "День Арафа был вчера. А значит праздник СЕГОДНЯ 11 августа!!!!" – эмоционально высказался xx005xx. "У всего мира как положено, а нашему духовенству надо отличиться", - посетовал gadji0916.