Верховный суд назначил дату рассмотрения дела убитых в Чечне дагестанцев

06 августа 2019, 12:26

Слушание по уголовному делу восьми дагестанцев, которые, по версии чеченских силовиков, были убиты в перестрелке, Верховный суд России назначил на 12 августа, сообщил сегодня адвокат Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Верховный суд Чечни переадресовал Верховному суду России просьбу защиты перенести рассмотрение дела убитых дагестанцев из Чечни в другой регион. Ходатайство адвокатов вместе с материалами дела поступило в ВС России 2 августа.

По версии чеченских силовиков, уроженцы Дагестана готовили теракт и были убиты в перестрелке. Родственники убитых, которые ранее заявляли об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане. Две независимые экспертизы подтвердили родство убитых в Чечне и родственников похищенных в соседней республике.

Верховный суд России назначил дату заседания, сообщил сегодня в своем Telegram-канале адвокат Андрей Сабинин. "Судебное заседание назначено на 11 часов 12 августа", - написал он.

Согласно карточке дела на сайте Верховного суда, дело передано судье 5 августа, слушание запланировано на 11 мск 12 августа.

Напомним, что, по версии силовиков, 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни в перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских. МВД республики заявило тогда, что все убитые входили в одну группировку и планировали диверсионно-террористические акции. В апреле 2017 года прокуратура Чечни указала на нарушения при расследовании дела. В частности, по данным ведомства, к материалам дела не были приобщены результаты судебных экспертиз.