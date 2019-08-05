Дело убитых в Чечне дагестанцев дошло до Верховного суда

05 августа 2019, 11:59

Уголовное дело восьми дагестанцев, которые, по версии чеченских силовиков, были убиты в перестрелке, поступило в Верховный суд России вместе с просьбой защиты перенести рассмотрение дела из Чечни в другой регион, сообщил сегодня адвокат Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Верховный суд Чечни направил в Верховный суд России ходатайство адвокатов об изменении территориальной подсудности дела убитых дагестанцев. Верховный суд страны должен определить, в каком регионе будет рассматриваться дело, сообщил адвокат "Агоры" Андрей Сабинин.

Верховный суд Чечни начал рассматривать дело восьми дагестанцев, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Адвокат попросил перенести рассмотрение дела в другой регион. Родственники убитых, которые ранее заявляли об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане. По словам Сабинина, родные убитых настаивают на рассмотрении дела в Дагестане.

Ходатайство защиты об изменении территориальной подсудности дела восьми убитых дагестанцев поступило в Верховный суд России, сообщил сегодня Андрей Сабинин в своем Telegram-канале.

Согласно карточке дела на сайте ВС России, заявление об изменении подсудности поступило в суд 2 августа.

Дело будет рассмотрено не ранее конца сентября, предположил руководитель "Агоры" Павел Чиков. "Учитывая отпускной сезон, учитывая, что дело будет истребовано, передано, нет основания считать, что дело будет рассмотрено раньше конца сентября", - сказал 25 июля Павел Чиков корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в материалах уголовного дела изложено, что дагестанцы были похищены до того, как их объявили убитыми в перестрелке. "В Верховный суд России идут все материалы уголовного дела, поэтому они сами увидят это. Об этом также было написано в ходатайстве о передаче дела из чеченского суда в Верховный суд РФ", - сказал он.

Эксперты указали на связь уголовных дел о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане

В деле убитых дагестанцев нет новых подробностей о ранении четырех полицейских, рассказал адвокат Андрей Сабинин. "Согласно показаниям [силовиков], раздался хлопок, и больше они ничего не помнят. Больше ничего они в суде и не расскажут. Силовики скажут, что в них кинули гранату, их контузило и больше ничего не помнят. Так они скажут. У нас дело в суде по восьми обвиняемым, которых нет на этом свете. Из числа силовиков никто в статусе обвиняемого не проходит", - рассказал Сабинин корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что, по версии силовиков, 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни в перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских. МВД республики заявило, что все убитые входили в одну группировку и планировали диверсионно-террористические акции. В апреле 2017 года прокуратура Чечни заявила о нарушениях при расследовании дела. В частности, по данным прокуратуры, к материалам дела не были приобщены результаты судебных экспертиз.

Согласно выводам экспертов ГУ МВД по Ставропольскому краю, ДНК шести из восьми убитых в Чечне совпали с образцами ДНК родственников похищенных в Дагестане Гашима Узданова, Ислама Магомедова, Камиля Джамалутдинова, Клыча Клычева, Госена Госенова и Шамиля Джамалутдинова. Их родственники, которые не могли поверить в гибель своих детей, добились проведения новой экспертизы. Осенью 2017 года образцы уже семи пропавших и их родных отправили на исследование в Российский центр судмедэкспертизы Минздрава в Москве, и в мае 2018 года эксперты вновь подтвердили родство убитых в Чечне и родственников похищенных в Дагестане.

С октября 2016 года родственницы пропавших без вести жителей Дагестана проводили акции протеста, требуя от властей ответов о судьбе своих близких. 5 февраля 2018 года женщины обратились к врио главы республики Владимиру Васильеву и президенту Владимиру Путину с требованием расследовать насильственные исчезновения их родственников.

Родственники сочли необходимым объединить дела о похищении и перестрелке в одно производство. "В Дагестане их ищут как похищенных, а в Чечне представляют как нападавших. И не могут сказать, каким образом отдельно похищенные люди оказались через столько времени вместе. В итоге следователи Махачкалы говорят, что следователи Грозного не предоставляют необходимых сведений, те говорят то же самое", - привела 27 декабря 2018 года "Медиазона" слова одного из родственников, Магомеда Джамалутдинова.