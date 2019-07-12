Дело восьми убитых в Чечне дагестанцев дошло до суда

12 июля 2019, 12:52

Верховный суд Чечни начал рассматривать дело восьми дагестанцев, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Адвокат попросил перенести рассмотрение дела в другой регион. Родственники убитых, которые ранее заявляли об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в феврале адвокат "Агоры" Андрей Сабинин при обращении в суд узнал, что прокуратура Чечни возобновила уголовное дело восьми жителей Дагестана, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. 3 июля стало известно, что дело передано в Верховный суд Чечни. Родные убитых настаивают на рассмотрении дела в Дагестане, сообщил Андрей Сабинин.

По версии силовиков, 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни в перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских. МВД республики заявило, что все убитые входили в одну группировку и планировали диверсионно-террористические акции. В апреле 2017 года прокуратура Чечни заявила о нарушениях при расследовании дела. В частности, по данным прокуратуры, к материалам дела не были приобщены результаты судебных экспертиз, а также не был допрошен ряд свидетелей.

Верховный суд Чечни приступил к рассмотрению уголовного дела восьми убитых жителей Дагестана, которые обвиняются в незаконном ношении оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей. Однако заседание, назначенное на 11 июля, было перенесено на 22 июля в связи с неявкой некоторых участников процесса, сообщило 11 июля "Кавказ.Реалии".

По данным издания, 5 июля Андрей Сабинин ходатайствовал об изменении территориальной подсудности дела, предположив, что "давление на процесс оказывает оценка события, озвученная главой ЧР Рамзаном Кадыровым".

Четыре сотрудника МВД Чечни, получившие легкие ранения, осенью 2016 года были представлены к государственным наградам. Свое предложение наградить полицейских Рамзан Кадыров ранее объяснил тем, что "они, рискуя своей жизнью, нейтрализовали особо опасных бандитов", сообщило 9 октября 2016 года РИА Новости.

"Согласно устоявшейся практике Европейского суда по правам человека, публичное высказывание о виновности лица, сделанное представителем исполнительной власти до приговора, образует нарушение п.2 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод... Согласно решению ЕСПЧ по делу 'Пичугин против России', суд посчитал аналогичные заявления государственных должностных лиц представляющими собой "заявление о вине заявителя и предрешающими оценку фактов компетентным судебным органом"", - процитировало издание ходатайство Андрея Сабинина.

Перечисленные изданием фамилии и инициалы восьмерых убитых - Магомедова И.С., Узданова Г.Г., Махаева П.Р., Джамалудинова Ш.Д., Джамалутдинова М.Г., Джамалутдинова К.К., Госенова Г.Э. и Клычева К.С. – совпадают с именами и фамилиями жителей Дагестана, о похищении которых в октябре 2016 года сообщил Правозащитный центр "Мемориал". К их исчезновениям имеют отношение силовики, предположил тогда Правозащитный центр.

С октября 2016 года родственницы пропавших без вести жителей Дагестана проводили акции протеста, требуя от властей ответов о судьбе своих близких. 5 февраля 2018 года женщины обратились к врио главы республики Владимиру Васильеву и президенту Владимиру Путину с требованием расследовать насильственные исчезновения молодых мужчин.

Эксперты подтвердили родство убитых в Чечне и близких похищенных дагестанцев

Экспертиза, которую провели в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Ставропольскому краю, в конце 2016 года показала, что ДНК шести из восьми убитых в Чечне совпали с образцами ДНК родственников похищенных в Дагестане Гашима Узданова, Ислама Магомедова, Камиля Джамалутдинова, Клыча Клычева, Госена Госенова и Шамиля Джамалутдинова, сообщила 27 декабря 2018 года "Медиазона".

По данным издания, родственники, которые не могли поверить в гибель своих детей, подняли вопрос о недоверии результатам ДНК-анализа и добились от следствия проведения новой экспертизы. Осенью 2017 года образцы уже семерых пропавших и их родных отправили на исследование в Российский центр судмедэкспертизы Минздрава в Москве, и в мае 2018 года эксперты вновь подтвердили родство убитых в Чечне и родственников похищенных в Дагестане.

Родственники сочли необходимым объединить расследуемые в Чечне и Дагестане дела в одно производство "как преступления, совершенные одной группой лиц". "В Дагестане их ищут как похищенных, а в Чечне представляют как нападавших. И не могут сказать, каким образом отдельно похищенные люди оказались через столько времени вместе. В итоге следователи Махачкалы говорят, что следователи Грозного не предоставляют необходимых сведений, те говорят то же самое", - привело издание слова одного из родственников, Магомеда Джамалутдинова.

"В этом и возникает феномен: как люди, которых похитили, могли через две недели оказаться боевиками?" – приводит издание слова Андрея Сабинина. В любом случае, по мнению адвоката, по делу о похищениях "рассматривается возможность обращения в будущем в Европейский суд в связи с насильственным исчезновением и его неэффективным расследованием", сообщило издание.