Скриншот сообщения главы "Агоры" Павла Чикова о передаче в суд дела восьми убитых дагестанцев, https://t.me/pchikov/2369

03 июля 2019, 19:31

Передано в суд дело восьми убитых в Чечне дагестанцев

Прокуратура Чечни направила в Верховный суд республики дело восьми жителей Дагестана, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Родные убитых настаивают на рассмотрении дела в Дагестане, сообщил адвокат "Агоры" Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", в феврале адвокат Андрей Сабинин при обращении в суд узнал, что прокуратура Чечни возобновила уголовное дело.

По версии силовиков, ночью 9 октября 2016 года в ходе перестрелки на автодороге Герзель - Энгель-Юрт в Гудермесском районе Чечни были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских. МВД республики заявило, что все убитые входили в одну группировку и планировали диверсионно-террористические акции. В апреле 2017 года прокуратура Чечни заявила о нарушениях федерального законодательства, допущенных при расследовании дела. В частности, по данным прокуратуры, к материалам дела не были приобщены результаты судебных экспертиз, а также не был допрошен ряд свидетелей по делу.

Скриншот сообщения главы "Агоры" Павла Чикова о передаче в суд дела восьми убитых дагестанцев, https://t.me/pchikov/2369"Адвокат "Агоры" Андрей Сабинин будет впервые защищать мертвых подсудимых", - написал сегодня в своем Telegram-канале глава этой правозащитной организации Павел Чиков, сообщивший о передаче дела в Верховный суд Чечни.

Законные представители родственников убитых просят Верховный суд России о рассмотрении дела в Дагестане, поскольку все они проживают в этом регионе, сообщил сегодня Андрей Сабинин в своем Telegram-канале. Он отметил, что закон позволяет это.

Скриншот сообщения адвоката "Агоры" о передаче в суд дела восьми убитых дагестанцев, https://t.me/ASAndreySabinin/136"По версии силовиков, молодые люди ехали в Чечню для совершения террористического акта, но были остановлены и уничтожены. Два автомобиля, на которых якобы передвигались дагестанцы, были изрешечены залповым огнем и сгорели вместе с пассажирами. Экспертизы не установили причинную связь между использованием трассирующих пуль и возгоранием автомобилей. Получившие незначительные ранения полицейские коллективно потеряли память, а на их одежде не нашли следов взрывчатых веществ. Допросы многочисленных участников боестолкновения написаны текстом, совпадающем до запятой", - написал Сабинин.

Процесс возобновили по требованию родственников, которые настаивают на невиновности погибших, напомнил заведующий кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции Вадим Виноградов. "Родственники возражают против такого прекращения уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Суд рассмотрит это дело и в итоговом решении отразит, считает ли их виновными или невиновными. Естественно, никакого наказания, даже в случае вынесения обвинительного решения, не будет назначено. Это будет в таком несколько необычном режиме", процитировала сегодня Виноградова радиостанция "Говорит Москва".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

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