Вопрос о деле убитых в Чечне дагестанцев поставлен перед Верховным судом России

22 июля 2019, 20:23

Верховный суд России может передать в другой регион дело восьми дагестанцев, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке в Чечне. Это дело является уникальным для Северного Кавказа, считает правозащитник Павел Чиков.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни начал рассматривать дело восьми дагестанцев, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Адвокат попросил перенести рассмотрение дела в другой регион. Родственники убитых, которые ранее заявляли об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане. По словам Сабинина, родные убитых настаивают на рассмотрении дела в Дагестане.

По версии силовиков, 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни в перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских. МВД республики заявило, что все убитые входили в одну группировку и планировали диверсионно-террористические акции. В апреле 2017 года прокуратура Чечни заявила о нарушениях при расследовании дела. В частности, по данным прокуратуры, к материалам дела не были приобщены результаты судебных экспертиз, а также не был допрошен ряд свидетелей.

Верховный суд Чечни сегодня решил передать ходатайство адвокатов об изменении территориальной подсудности дела в Верховный суд России, сообщил адвокат "Агоры" Андрей Сабинин в своем Telegram-канале «Сабинин на Кавказе».

Верховный суд России должен рассмотреть ходатайство и определить, в каком регионе будет рассматриваться дело.

Дело восьмерых дагестанцев, убитых в Чечне, уникально для Северного Кавказа, но в России были подобные прецеденты, считает правозащитник, руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

«Не приходится говорить о полной уникальности, потому что такие дела время от времени бывают, даже в производстве юристов "Агоры" есть несколько таких дел. Но на Северном Кавказе мне известно лишь об этом деле, раньше такого в этом регионе я не встречал», - сказал Чиков корреспонденту «Кавказского узла».

Сегодняшнее решение Верховного суда Чечни рано считать победой, отмечает правозащитник. «Защита вполне обоснованного считает, что судебная система Чечни не может рассматривать это дело объективно в силу его специфики и высокой вероятности предвзятости. Защита просила передать дело в Верховный суд Дагестана или другого региона, и собственно за этим дело уйдет в Верховный суд России. Это не означает, что последний примет решение отправить дело в другой регион, - он может сказать, что как раз Верховный суд Чечни сможет беспристрастно рассмотреть дело. Так или иначе, в ближайшие несколько месяцев дело будет гулять из Грозного в Москву и обратно или в другое место, куда определит Верховный суд РФ», - пояснил Чиков.

Дело восьмерых убитых жителей Дагестана станет уникальным, если силовики будут наказаны, считает глава Совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов.

«Это не совсем уникальное дело. Мы можем вспомнить дела 2006-2007 года в Чечне, где судили двух силовиков за фальсификацию контртеррора - то есть они убивали случайных людей, выдавая их за террористов. И то, что родственники принимают участие в судебном деле, хотят добиться справедливости, тоже не уникально: вспомним, дел против бывшего старшего лейтенанта милиции Сергея Лапина, известным по радиопозывному «Кадет», который за исчезновение в 2001 году молодого чеченца был в 2005 году осужден на длительный срок лишения свободы. Поэтому дело это будет уникальным, если виновные будут наказаны», - сказал Черкасов «Кавказскому узлу».

Бывший офицер Сергей Лапин по кличке «Кадет» был признан виновным в избиении жителя Грозного Зелимхана Мурдалова и приговорен к 10,5 годам лишения свободы в 2007 году. В 2011 году Верховный суд РФ сократил ему срок на полгода. В декабре 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал офицеров внутренних войск МВД Сергея Аракчеева и Евгения Худякова виновными в убийстве троих мирных жителей Чечни, строителей. Аракчеев получил 15 лет лишения свободы, Худяков - 17 лет. Оба обвиняемых до приговора находились под подпиской о невыезде, на оглашение приговора в суд явился только Аракчеев, а Худяков скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали лишь в августе 2017 года.

Пострадавшим и правозащитникам крайне редко удается добиться успеха в подобных делах, отметил он. «И это говорит о желательности и необходимости такого рода процессов, которых очень мало. Потому что безнаказанность силовиков на Северном Кавказе практически тотальная», - подчеркнул Черкасов.

Обстоятельства дела

Фамилии и инициалы восьми убитых жителей Дагестана - Магомедова И.С., Узданова Г.Г., Махаева П.Р., Джамалудинова Ш.Д., Джамалутдинова М.Г., Джамалутдинова К.К., Госенова Г.Э. и Клычева К.С. – совпадают с именами и фамилиями жителей Дагестана, о похищении которых в октябре 2016 года сообщил Правозащитный центр "Мемориал". К исчезновениям имеют отношение силовики, предположили тогда правозащитники.

Экспертиза, которую провели в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Ставропольскому краю, в конце 2016 года показала, что ДНК шести из восьми убитых в Чечне совпали с образцами ДНК родственников похищенных в Дагестане Гашима Узданова, Ислама Магомедова, Камиля Джамалутдинова, Клыча Клычева, Госена Госенова и Шамиля Джамалутдинова. Родственники обращали внимание, что молодые люди были похищены по отдельности, а убиты были вместе через длительное время после похищения.

С октября 2016 года родственницы пропавших без вести жителей Дагестана проводили акции протеста, требуя от властей ответов о судьбе своих близких. 5 февраля 2018 года женщины обратились к врио главы республики Владимиру Васильеву и президенту Владимиру Путину с требованием расследовать насильственные исчезновения молодых мужчин.

11 июля Андрей Сабинин опубликовал в своем Telegram-канале текст анонимного пользователя сети. Автор сообщения утверждает, что работал в 2016 году в силовых структурах и видел в подразделении молодого человека, который подвергся пыткам. По его словам, задержанного пытали не местные силовики, а незнакомые ему прикомандированные сотрудники. "До полусмерти избитый запытанный парень [...] этого парня я узнал по таблице фотографий этих восьмерых, которые были убиты Чечне", - говорится в сообщении, которое цитирует адвокат.