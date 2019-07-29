ЛГБТ-активистка покинула Россию после комментария Джамбулата Умарова в Instagram

29 июля 2019, 19:14

Активистка из Мордовии Каролина Канаева, выступавшая в защиту чеченских геев, уехала из России после угроз со стороны противников ЛГБТ. Волне угроз предшествовали обращение Канаевой к Рамзану Кадырову и комментарий чеченского министра Джамбулата Умарова.

До вынужденного отъезда из России Канаева жила в Саранске. Девушка активно выступает в защиту прав ЛГБТ, она была участницей флешмоба против преследования геев в Чечне "saveLGBTinRussia". В своем паблике "ВКонтакте" она публиковала анализ доклада о массовых нарушениях прав человека в Чечне и бездействии федеральных властей, рассказала сама девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер - первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". 20 декабря 2018 года австрийский эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек опубликовал доклад, в котором названы неоспоримыми фактами сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне.

"Меня интересует практика внесудебных казней в Чечне, в том числе [преследования] представителей ЛГБТ-сообщества. Это подрывает все основы права человека на жизнь и идет вразрез с нормами гуманности и российского законодательства", - объяснила Канаева корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка отметила, что в Чечне никогда не бывала, но несколько месяцев назад обратилась через Instagram к главе Чечни Рамзану Кадырову. Канаева задала ему несколько вопросов о преследовании представителей ЛГБТ в Чечне. Спустя некоторое время на комментарий Канаевой отреагировал министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров: он заявил, что "в нормальных семьях мусульман и кавказцев это [присутствие гомосексуалов] нонсенс".

"Запомните раз и навсегда! Те существа, о которых Вы говорите (имеются в виду представители ЛГБТ-сообщества. – Прим. "Кавказского узла"), взрослея, осознают себя таковыми только там и в тех семьях, где родителям плевать на "взросление" и воспитание детей. Там, где сознанию детей прививается нормальный взгляд на это явление. В чеченских же семьях и вообще в нормальных семьях мусульман и кавказцев это нонсенс. Это роковое исключение. Так что мой вам совет – проследите за тем, чтобы в вашей семье не появились вырожденцы", - написал пользователь Instagram djambox (ник Умарова в Instagram. - Прим. "Кавказского узла").

В январе 2019 года стало известно об очередной волне преследования геев в Чечне. С конца декабря 2018 года в республике были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты, заявила 14 января "Российская ЛГБТ-сеть". У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Спустя некоторое время комментарий был удален, однако Канаева успела сделать скриншот, он имеется в распоряжении "Кавказского узла". Активистка предположила, что комментарий могла удалить администрация соцсети, а не сам Умаров. По словам Канаевой, ответ чеченского министра сначала удивил ее, а затем напугал - вскоре после комментария Умарова ей стали приходить угрозы от других пользователей соцсетей. Под одним из постов девушки "ВКонтакте" появились комментарии: "Надеюсь, ее зарежут в подворотне", "Лучше пусть сожгут", "Иди убейся".

"Любая такая угроза потенциально реальна и опасна. Я опасаюсь за свою жизнь. Я уехала из России, в том числе из-за угроз. Любая активность, идущая против "духовных скреп", рискует обернуться угрозами и расправой. Проблема в том, что следователи ничего не делают", - сказала Канаева корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка несколько раз подавала заявления в связи с угрозами, но результата это не дало. "Заявления забирали, но полиция не особо доброжелательна к ЛГБТ-активистам. Больше шансов стать самим объектом внимания", - сказала Канаева.

23 июля Канаева опубликовала на своей странице в Facebook переписку с жителем Санкт-Петербурга Тимуром Булатовым, который позиционирует себя в качестве борца с представителями ЛГБТ. Угрозы от Булатова, который предлагал Канаевой "сдохнуть", она получила после публикации поста об убитой петербургской активистке Елене Григорьевой.

Тело Елены Григорьевой, которая выступала в защиту прав ЛГБТ, с ножевыми ранениями и следами удушения вечером 21 июля было обнаружено в Санкт-Петербурге.

В словах Булатова имеются признаки нарушения статьи №119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), считает адвокат Евгений Черноусов.

"Прежде всего необходимо установить, был ли умысел у автора сообщений. Его слова необходимо рассматривать исключительно в контексте того, что ранее была убита другая активистка, имевшая схожие взгляды с автором поста. Факт написания сообщений связан с убийством, а значит, имеются признаки угрозы убийством, несмотря на то что прямым текстом она не выражена. Следственные органы обязаны отреагировать на публикацию переписки и возбудить уголовное дело по факту публикации. Затем необходимо найти субъекта и допросить: прежде всего нужно поинтересоваться, известно ли мужчине о произошедшем убийстве; тот, очевидно, ответит утвердительно; тогда последует второй вопрос, подразумевал ли мужчина, что и автор поста должны быть убита Если мужчина ответит да, то дело возбуждается уже не по факту, а в отношении него", - рассказал "Кавказскому узлу" Черноусов.

В российской ЛГБТ-сети заявили, что Канаева за помощью к ним не обращалась. "Не слышал про такую ЛГБТ-активистку", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров утверждает, что не имел каких-либо контактов с Каролиной Канаевой в Instagram Канаевой. "Я не знаю эту женщину, понятия не имею, кто она такая, ничего подобного я никому в Instagram не писал. Это полный бред", - процитировало слова министра 27 июля издание "Кавказ. Реалии".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".