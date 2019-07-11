Учредитель "Вайфонда" освобожден после задержания в Швеции

11 июля 2019, 23:43

Глава ассоциации чеченского народа "Вайфонд" Мансур Садулаев отпущен на свободу после отказа Швеции экстрадировать его в Россию. Он сообщил, что российские силовики считают его виновным в призывах к терроризму.

Как писал "Кавказский узел", блогер Тумсо Абдурахманов сообщил, что Мансура Садулаева задержали по прилету в Швецию вечером 8 июля. Однако, по данным "Вайфонда", прокурор Швеции отказался экстрадировать Садулаева в Россию.

"Я на свободе, у меня все хорошо", - сообщил сегодня Мансур Садулаев. Он пояснил, что был задержан по запросу России, а также потому, что Германия добавила его в список лиц, угрожающих безопасности Европы. "Я полагаю, сделали они это тоже по указке российских властей", - сказал Садулаев.

По словам Садулаева, после задержания ему были зачитаны обвинения, которые против него выдвигают российские правоохранители, а именно призывы к террористическим действиям. Садулаев подтвердил, что прокурор не стал передавать дело в шведский суд и отказал России в экстрадиции. "Наши адвокаты уже работают над тем, чтобы решить этот вопрос с Интерполом, а также со списком, в который меня добавили", - говорит Садулаев на видео, опубликованном на Youtube-канале Vay fond.

По информации Мансура Садулаева, в России он объявлен в федеральный розыск, а с подачи Германии он не может въезжать в Шенгенскую зону в течение пяти лет. "Согласно немецким данным, я являюсь невъездным в Шенген сроком на пять лет. Однако полицейские не знали, в чем конкретно состоит эта угроза. Предположили, что это сделано с подачи России", - процитировал сегодня Садулаева "Кавказ.Реалии".

Ассоциация "Вайфонд" позиционирует себя как международное добровольное некоммерческое общественное объединение "представителей чеченского народа, чеченских организаций и общин стран Евроcоюза и стран-членов Совета Европы", она зарегистрирована в шведском городе Норрчёпинг. "Ассоциация основана, чтобы содействовать удовлетворению интересов (общественных, культурных, религиозных) и потребностей чеченского народа и чеченских общин; защищать права чеченского народа; представлять интересы чеченского народа в правительствах и международных организациях", - говорится на сайте "Вайфонда".