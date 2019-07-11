"Вайфонд" сообщил об отказе Швеции выдать Мансура Садулаева России

11 июля 2019, 11:09

Прокурор Швеции отказался экстрадировать в Россию главу ассоциации чеченского народа "Вайфонд" Мансура Садулаева, о задержании которого рассказал блогер Тумсо Абдурахманов. Об этом ассоциация сообщила 10 июля.

О том, что прокурор Швеции принял решение не инициировать экстрадицию в Россию председателя ассоциации "Вайфонд" Мансура Садулаева и не стал направлять в суд ходатайство о его аресте, "Вайфонд" сообщил 10 июля.

"В ближайшее время Мансура должны отпустить", - говорится в сообщении на странице ассоциации в Instagram.

Мансура Садулаева задержали вечером 8 июля, рассказал 9 июля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "По прилету в Швецию (аэропорт Стокгольм-Скавста, рядом с городом Нючёпинг) задержан учредитель чеченской благотворительной правозащитной ассоциации "Вайфонд" Мансур Садулаев. Причины неизвестны", - написал Абдурахманов в своем Telegram-канале.

Садулаев задержан по запросу властей России, уточнил в тот же день "Вайфонд". "Адвокат Мансура Садулаева получил официальную информацию от шведского прокурора. Мансур Садулаев задержан по запросу России", - говорится в сообщении, размещенном на странице организации в Instagram.

Под новостью "Вайфонда" об отказе прокурора экстрадировать Садулаева опубликовано, по состоянию на 11.08 мск 11 июля, 66 комментариев. Их авторы высказали удовлетворение этим решением.

"Хорошая новость, а то устала от тревожных новостей", - написала, в частности, babulechka5.

"Действительно хорошая новость", - согласился пользователь dagestan_media.

Информации об освобождении Мансура Садулаева пока не поступало.

Ассоциация "Вайфонд" позиционируется как международное добровольное некоммерческое общественное объединение "представителей чеченского народа, чеченских организаций и общин стран Евроcоюза и стран-членов Совета Европы", зарегистрирована в шведском городе Норрчёпинг. "Ассоциация основана, чтобы содействовать удовлетворению интересов (общественных, культурных, религиозных) и потребностей чеченского народа и чеченских общин; защищать права чеченского народа; представлять интересы чеченского народа в правительствах и международных организациях", информирует сайт "Вайфонда".