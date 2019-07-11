11 июля 2019, 16:16

Суд утвердил отказ в досрочном освобождении причастного к убийству Политковской

Рязанский облсуд не удовлетворил сегодня апелляцию на отказ в условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, осужденного за причастность к убийству журналистки Анны Политковской на 11 лет, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая суд в Рязани отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова. Против удовлетворения ходатайства Павлюченкова выступали администрация колонии, где отбывает наказание осужденный, а также прокуратура. 20 мая защита сообщила, что подала апелляцию на решение суда. 

Анна Политковская, известная своими статьями о Северном Кавказе, в частности, о Чечне, была убита в лифте своего дома в Москве 7 октября 2006 года. 14 декабря 2012 года суд приговорил Дмитрия Павлюченкова к 11 годам тюрьмы по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Помимо Павлюченкова суд приговорил к различным срокам пятерых обвиняемых по делу, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле". Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели. 

Рязанский областной суд оставил в силе решение Московского районного суда Рязани об отказе в условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова. "Постановление суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - со ссылкой на представителя суда сообщает сегодня ТАСС.

Защита Павлюченкова вправе подать кассационную жалобу на это решение суда в президиум областного суда, пояснила консультант суда Анна Кремнева, на которую сослалось РИА "Новости".

На сайте Рязанского облсуда, по данным на 14.20 мск сегодня, нет информации о вынесении решения по данному делу. Согласно карточке дела, размещенной на сайте суда, материалы поступили в суд 31 мая, первое заседание с 27 июня было перенесено на сегодня без указания причин.

Бывший полицейский Дмитрий Павлюченков признал свою причастность к убийству и пошел на сделку со следствием. На заседании суда Павлюченков признался, что следил за Политковской. "Я признаю, что следил за ней. Однако я не знал, что на нее готовится покушение. Я искренне раскаиваюсь", - процитировало 31 мая 2012 года Павлюченкова РИА "Новости".

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой размещаются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни. На "Кавказском узле" также опубликована биография Анны Политковской

Примечание:

"Адвокаты назвали бесполезным давление на осужденных по делу Немцова", "В вологодской колонии умер осужденный по делу об убийстве Анны Политковской", "Более 100 человек посетили премьеру нового фильма о Щекочихине".

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