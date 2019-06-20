Задержанный в Москве уроженец Дагестана вышел на связь с родными

20 июня 2019, 11:13

Уроженец Дагестана Али Алиомаров, чье исчезновение обеспокоило близких, 19 июня рассказал супруге, что силовики задержали его в Москве и планируют перевезти на Ставрополье. Крупная сумма, найденная у него, получена от продажи машины, а не собрана для финансирования террористов, пояснил мужчина.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня силовики провели обыски в квартире, которую снимает в Москве уроженец Дагестана Али Алиомаров. Обыски прошли также в доме его родителей в Кизляре. По словам жены Алиомарова, следователи подозревают ее мужа в том, что в 2017 году он перечислил получателю в Ливии 150 тысяч рублей. Женщина сочла эту версию несостоятельной, объяснив, что таких денег в семье не было.

Вчера, 19 июня, Али Алиомаров позвонил жене и сообщил, что его задержали и перевозят в Ессентуки на 10 дней, а оттуда в Пятигорск, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга Алиомарова. "Он сказал, что они едут в Ессентуки, какие-то разбирательства там будут, а потом его переводят в Пятигорск", - сказала она.

Алиомаров рассказал супруге, что в 2017 году перечислил деньги по просьбе друга детства Ислама Асламбекова, который живет в Кизляре. "Он сказал, что он помнит эту сумму и переводил ее на самом деле. Эту сумму он переводил по инициативе своего товарища", - сообщила женщина.

Она уточнила, что Асламбеков сейчас находится в местах лишения свободы, одна из статей, по которой он осужден, - финансирование террористической деятельности. По словам Алиомарова, в 2017 году, на момент перечисления денег, Асламбеков находился на свободе, рассказала жена задержанного. "Просто друг попросил перевести сумму денег и дал ему счёт какой-то", - сказала она.

Жена Алиомарова отметила, что во время разговора голос ее мужа был спокойным, а речь связная. В то же время она посетовала на то, что по федеральным каналам показали сюжет, где Алиомарова и его друга "выставляют организаторами сборов денег для террористов". "Их выставили организаторами [систематических] сборов. Был один перевод в 2017 году, а ситуация сейчас преподносится так, что он все эти годы переводы производил", - пожаловалась женщина.

Она рассказала , что пачка пятитысячных купюр, представленных как результаты систематических сборов для террористов, на самом деле часть денег, вырученных от продажи автомобиля, которые на момент задержания находились у Алиомарова. Алиомаров и его друг 18 июня возвращались в Москву из Санкт-Петербурга, где продали автомобиль. Акт купли-продажи находится у брата Алиомарова, живущего в Санкт-Петербурге, пояснила женщина.

Брат Алиомарова Салман подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию. "Здесь [в Санкт-Петербурге] он продал машину. Есть акт купли-продажи. Какую-то часть денег он здесь оставил, а какую-то с собой повез", - рассказал брат задержанного.

Али Алиомаров отказался от услуг адвоката, но несмотря на это, близкие и знакомые намерены нанять квалифицированного защитника, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" друг Алиомарова Гаджи.

По словам Гаджи, Алиомаров не был знаком ни с задержанным в Москве Кемалом Тамбиевым, ни с журналистом "Черновика" Абдулмумином Гаджиевым, ни с главой благотворительного фонда "Ансар" Абубакаром Ризвановым, также заподозренными в финансировании терроризма. "Насколько я знаю, нет [они не были знакомы]. Он уже давно проживает в Москве, занимается сборкой мебели, и у него таких контактов не было", - отметил друг Алиомарова.

Гаджиев, Тамбиев и Ризванов были задержаны по делу о финансировании терроризма и 18 июня помещены в СИЗО. Вину они не признали. Гаджиев, чье задержание вызвало особый общественный резонанс, назвал доказательства вины "выдуманными".

Жена Алиомарова также сказала , что ее муж не был знаком ни с Тамбиевым, ни с Ризвановым, ни с Гаджиевым.

Напомним, что 19 июня Следком сообщил о задержании в Москве и Подмосковье двух выходцев из Дагестана, которые подозреваются в том, что в 2014-2017 годах перечисляли деньги террористам в Сирию. Обыски в домах уроженцев республики проводятся в семи регионах, в том числе в Дагестане, на Ставрополье и в Астраханской области, сообщил СКР, не уточнив имена задержанных.