Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в Гулькевичах

05 июня 2019, 07:53

В результате взрыва гранаты в городе Гулькевичи Краснодарского края ранения различной степени тяжести получили трое взрослых и ребенок.

Инцидент произошел 4 июня около 19.30 мск, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, возле двора частного домовладения в городе Гулькевичи произошел взрыв гранаты. На место выехали сотрудники полиции. В результате пострадали четыре человека, которые были доставлены в лечебное учреждение. Среди пострадавших - несовершеннолетний ребенок", - цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".

Граната взорвалась в ходе конфликта местного жителя и пожилой женщины, возникшего по поводу долга. Мужчина приехал на своем автомобиле к дому соседей, чтобы вернуть долг в размере 800 тысяч рублей. Он начал предъявлять претензии хозяйке и ее родственникам, но им не удалось договориться, сообщают "Кубанские новости".

Во время спора мужчина достал из автомобиля гранату и выдернул чеку. Затем он хотел вставить ее на место, но не успел, и граната взорвалась прямо у него в руках. Осколки повредили практически все его тело. Ранение получили также пожилая местная жительница и стоявшие рядом женщина и ребенок.

Пострадавший 52-летний мужчина доставлен в отделение реанимации с очень тяжелыми травмами. Состояние 76-летней и 35-летней женщин и 10-летней девочки не вызывает у врачей опасений.

При осмотре места происшествия сотрудниками полиции были найдены в автомобиле мужчины еще две гранаты, а также долговые расписки на сумму 800 тысяч рублей, информирует издание.