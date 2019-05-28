Фестиваль театров кукол собрал аншлаг в Махачкале

28 мая 2019, 12:03

Спектакль в рамках международного фестиваля "Волшебный мир театров кукол стран БРИКС", несмотря на будний день, собрал полный зал, рассказали жители Махачкалы.

Международный театральный фестиваль "Волшебный мир театров кукол стран БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, основанная в 2006 году. - Прим. "Кавказского узла") " проходит в Махачкале с 26 мая по 1 июня. В нем участвуют артисты из Бразилии, ЮАР, Индии, Китая и регионов России, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства культуры Дагестана.

По его словам, все спектакли с участием иностранных участников сопровождаются синхронным переводом.

Открытие фестиваля прошло 26 мая. На проспекте Расула Гамзатова прошло праздничное шествие театров кукол. В нем приняли участие артисты из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также российских городов - Вологды, Мытищ и Евпатории. Они прошли по проспекту и, остановившись на площадке у зданий Русского драматического театра и Дагестанского театра кукол, показали небольшие номера, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на открытии фестиваля.

"Международный форум театров кукол такого формата впервые проходит в нашей стране, и мы гордимся тем, что именно Дагестану предоставлено почетное право принимать его", - заявил 26 мая на презентации фестиваля в здании Русского драматического театра первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов.

"В 2017 году в ходе проходившего в Москве традиционного международного фестиваля театра кукол им. Образцова "Образцовфест-2017" коллектив Дагестанского театра представил свой юбилейный проект "Алые паруса" по повести Грина, и я была поражена. Я увидела великолепную работу настоящих профессионалов своего дела и после, встретившись с руководителем этого коллектива, предложила работу над совместным проектом. Очень рада, что руководство республики поддержало это начинание, и сегодня мы здесь", - заявила в свою очередь руководитель департамента культуры межрегионального координационного совета промышленников и предпринимателей Надежда Кузина.

27 мая коллектив из Бразилии "Иллюзорио" представил зрителям спектакль "Хрупкий". В этот же день состоялось выступление театра кукол "Теремок" из Вологды, который показал спектакль "Кармен".

Приезд театров кукол большое событие для Махачкалы, отметили горожане

В Махачкале не так много культурных мероприятий для детей, поэтому приезд театров кукол, тем более зарубежных, большое событие, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинка Патимат Омарова. "Постараюсь с детьми посетить как можно больше представлений", - отметила она.

"Мы случайно проходили с детьми рядом, шли в парк. Шествие очень понравилось сыну и дочери, даже не знали, что у нас в городе такое мероприятие. Взяли расписание спектаклей, обязательно пойдем", - заявил Рустам Абакаров.

Спектакль "Кармен" прошел при полном зале, рассказала махачкалинка Раисат Алиева. "Для понедельника и начала представления в 15.00 мск, считаю, был аншлаг. Практически полный зал, около 200 человек. Если бы не работа, я бы ни одного спектакля не пропустила, дети были довольны", - отметила зрительница.

По словам Алиевой, стоимость билета на спектакль была 250 рублей. "Вполне комфортная для жителей республики", - уверена она.

О том, что опасалась проблем с переводом спектакля "Хрупкий" бразильского театра "Иллюзорио", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Махачкалы Ирина Макарова. "Но режиссер специально сделал спектакль бессловесным, вся постановка проходила на языке символов. Было необычно, но интересно и понятно детям", - пояснила она.

"Я специально приехала из Буйнакска с детьми. Побуду пару дней у родственников, постараемся посетить несколько постановок. У нас в городе вообще нет культурной программы, да и в Махачкале нечасто выступают артисты такого уровня для детей", - заявила в свою очередь корреспонденту "Кавказского узла" Сагибат Абакарова.

"Кавказский узел" ранее писал о проблемах, с которыми сталкивались организаторы фестивалей и артисты в Дагестане. Так, аниме-фестиваль AniDag, который должен был состояться в Аварском театре в Махачкале 25 ноября 2018 года, был сорван. Дирекцию театра и организаторов фестиваля засыпали угрозами. Спектакль "Охота на мужчин" состоялся 23 февраля в махачкалинском Доме дружбы, после чего в Instagram были опубликованы фрагменты видеозаписи сцены из спектакля, в которой показаны полуодетые актеры. Сцена вызвала резонанс в обществе, продюсер спектакля и актер Иван Жидков рассказал, что в соцсетях актерам театральной группы поступают угрозы. Совет старейшин Дагестана выразил обеспокоенность агрессивной реакцией на постановку и призвал к терпимости.