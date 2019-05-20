Сообщение о бомбе в здании муфтията Дагестана оказалось ложным

20 мая 2019, 22:07

Анонимное сообщение о минировании здания муфтията Дагестана в Махачкале не подтвердилось. Это уже третье ложное сообщение о взрывных устройствах в течение священного месяца Рамадан, сообщило МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня силовики провели проверку сообщения о минировании здания муфтията Дагестана в Махачкале. Люди, находившиеся в здании и поблизости от него, были эвакуированы.

Телефонный звонок, в котором сообщалось о бомбе в муфтияте, поступил в полицию в 17.10 мск.

"В результате обследования территории [...] взрывные устройства не обнаружены. Телефонное сообщение не подтвердилось", - говорится в сообщении, опубликованном на странице главного управления МВД по Дагестану в Instagram.

В ведомстве отметили, что сообщение о минировании стало третьим за последние 10 дней, "два из них - о религиозных объектах в священный месяц Рамадан".

Напомним, из-за ложного сообщения о бомбе 18 мая эвакуация людей прошла в центральной джума-мечети Махачкалы. Также сообщалось об эвакуации посетителей муфтията Дагестана, здание которого расположено рядом с мечетью. Силовики не обнаружили взрывных устройств.