Силовики возле здания муфтията Дагестана. Махачкала, 20 мая 2019 г. Фото: Пресс-служба МВД по РД

20 мая 2019, 19:07

Люди эвакуированы из здания муфтията Дагестана

Силовики в Махачкале начали проверку сообщения о минировании здания муфтията Дагестана, сообщили в МВД.

"В городе Махачкале оцеплено здание муфтията республики. Поступили анонимные сообщения, что здание заминировано. На месте работают взрывотехники и кинологи МВД, а также сотрудники МЧС", - рассказал представитель пресс-службы МВД Дагестана.

По его словам, на прилегающих улицах образовалась автомобильная пробка, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Эвакуированы люди не только находившиеся внутри здания муфтията, но и поблизости, передает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального МВД «АиФ Дагестан». 

О том, что в Махачкале в районе центральной джума-мечети наблюдается скопление силовиков и пожарных, сообщил и Telegram-канал "Спросите у Расула".

«В Махачкале у центральной джума-мечети опять полицейские машины и пожарные расчеты», - говорится в сообщении канала.

Ранее "Кавказский узел" писал, что из-за ложного сообщения о бомбе 18 мая эвакуация людей прошла в центральной джума-мечети Махачкалы. При этом также сообщалось об эвакуации посетителей муфтията Дагестана, здание которого расположено рядом с мечетью.

Примечание:

"Сообщения о бомбах в торговых центрах на Кубани оказались ложными", "Ученик задержан после звонка о минировании школы в Эльбрусском районе", "Жителей Черкесска эвакуировали из школы и торгового центра".

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