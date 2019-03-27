Инициатива «Сасна Црер» в Нагорном Карабахе вызвала недовольство провластных партий

27 марта 2019, 06:01

Партия «Сасна Црер», организовавшая сбор подписей за присоединение Нагорного Карабаха к Армении, отчиталась, что собрала 230 подписей в поддержку инициативы. Три партии парламента непризнанной республики осудили сбор подписей, выступив за независимость Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", партия "Сасна Црер" с 18 марта начала сбор подписей за присоединение Нагорного Карабаха к Армении. Сторонники партии считают, что непризнанная республика должна войти в состав Армении как отдельная область.

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года и 6 января 1992 года. По итогам проведенного референдума о статусе Нагорного Карабаха 99,89 % участников высказались за независимость Нагорного Карабаха. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает его частью своих территорий. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. В резолюциях Совета безопасности ООН и Генеральной ассамблеи ООН подтверждена территориальная целостность Азербайджана.

Партия «Сасна Црер» зарегистрировалась 13 марта в Нагорном Карабахе как оппозиционная политическая сила, центральный офис партии находится в Степанакерте, рассказал 26 марта корреспонденту "Кавказского узла" координатор партии Гегам Григорян,

По его словам, партия уже провела встречи с жителями в городах Мартуни и Ишханадзоре и планирует новые.

Желающих подписаться за присоединение Нагорного Карабаха к Армении много, но местные жители опасаются преследований, сказал Григорян.

«Люди приходят к нам офис, чтоб подписаться... Также представители нашей партии встречаются с населением в районах. Уже подписались более 200 человек. Много звонков от желающих поставить свои подписи», - сказал координатор. Он уточнил, что, по данным на 22.25 мск 26 марта, собрано 230 подписей.

«После завершения процесса сбора подписей в полицию и Центризбирком Армении будет направлено обращение с просьбой рассмотреть пожелание живущих в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) граждан и восстановить права жителей Арцаха принять участие в выборах в Армении», - заявил он.

По словам Григоряна, срок окончания сбора подписей не установлен.

Сотрудник Минюста Нагорного Карабаха подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что партия «Сасна Црер» зарегистрирована и поэтому может вести деятельность в республике. По его словам, инициатива партии вести сбор подписей не противоречит закону, так как «Сасна Црер» только пытается выяснить мнение населения, юридических последствий эти действия не имеют.

Партии парламента Нагорного Карабаха "Свободная Родина", АРФ «Дашнакцутюн», "Демократическая партия Арцаха" выступили с заявлением, в котором призвали политические силы воздержаться от заявлений и действий, унижающих систему ценностей и традиции государства.

"Деятельность некоторых политических групп и отдельных лиц в последнее время порой выходит за пределы политической корректности, игнорируя многолетний труд нашего народа по созданию независимого государства", - говорится в заявлении, опубликованном 21 марта на сайте Национального собрания Нагорного Карабаха.

В заявлении также отмечается, что «нынешний статус Арцаха и наш выбор развиваться демократическим путем наилучшим образом выражает решимость в перспективе иметь единое армянское государство» .

Житель Кашатагского района Нагорного Карабаха Тигран Брутян считает, что "Арцах – это неделимая часть Армении". "Готов подписать петицию партии «Сасна Црер»", - сказал Брутян корреспонденту "Кавказского узла".

Сасун Саакян из города Шуши также поддержал позицию «Сасна Црер» и считает, что надо продолжать идти по пути присоединения с Арменией. "У двух армянских государств на сегодня одно экономическое и правовое поле", поэтому следует быть единым государством, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

За присоединение с Арменией выступил Гагик Петросян из Степанакерта. "Все армянские земли должны быть освобождены и присоединены", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кнарик Бадалян из города Мартуни сказал корреспонденту "Кавказского узла", что многие жители Нагорного Карабаха ждали подобной инициативы. Он отметил, что "Арцах - это армянская земля".

«Без Арцаха нет Армении и нет Арцаха без Армении. Только враги могут думать, что Арцах может быть отдельным государством», - добавил Бадалян.

Приведенные в статье частные мнения жителей Нагорного Карабаха не являются репрезентативным опросом и не отражают мнение всех жителей непризнанной республики.

Напомним, представитель партии «Сасна Црер» Гегам Григорян заявил об участии в выборах в Нагорном Карабахе, намеченных на весну 2020 года, если к этому времени Арцах не станет областью Армении.