"Медиазона": жители Дагестана рассказали о пытках и вымогательстве денег

21 января 2019, 21:19

Несмотря на заявления о пытках, суд в Махачкале приговорил Юсупа Асадулаева к восьми годам колонии, признав его пособником одного из лидеров местного подполья Руслана Дарсамова. За брата Асадулаева, также заявившего о пытках, вступились правозащитники, сообщила сегодня «Медиазона».

Как писал "Кавказский узел", 27 марта 2017 года дагестанский Следком сообщил о передаче в суд дела 33-летнего жителя Махачкалы, который, по данным следствия, в январе 2013 года вступил в группировку «махачкалинских» боевиков, неоднократно перевозил ее участников и выполнял их поручения, оставаясь на легальном положении. Также следователи заявили, что в начале октября 2014 года обвиняемый принял на хранение от Руслана Дарсамова денежные средства в иностранной валюте на общую сумму 2 миллиона 150 тысяч рублей, на которые после убийства Дарсамова приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200. В сообщении на сайте прокуратуры Дагестана от 28 марта 2017 года называется имя обвиняемого - Юсуп Асадулаев.

Руслан Дарсамов был убит 9 декабря 2014 года. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал его лидером "махачкалинской" вооруженной группы и заявил о его причастности к убийствам правоохранителей и гражданских лиц. Силовики считали его причастным к организации двойных терактов у службы судебных приставов Дагестана и на улице Дахадаева в Махачкале, а также к убийству судьи Верховного суда республики в 2013 году.

Юсуп Асадулаев рассказал суду об избиениях и пытках током

Силовики вымогали у Юсупа Асадулаева, которого обвинили в причастности к боевикам, крупную сумму денег и дорогой автомобиль, угрожая более жесткой редакцией статьи Уголовного кодекса, сообщила его сестра, которая пытается добиться оправдания брата и прекратить давление на семью, говорится в опубликованной сегодня на сайте «Медиазоны» статье «Дорогая редакция. Обещания невозможного, пытки и вымогательство в деле махачкалинца Юсупа Асадулаева и его семьи».

16 февраля 2018 года Советский районный суд Махачкалы приговорил Юсупа Асадулаева к восьми годам колонии строгого режима. Приговор устоял в апелляции, кассационную жалобу также отклонили, хотя в ее поддержку на заседании выступил прокурор, пишет автор статьи Максим Литаврин.

Решение по апелляционной жалобе по делу Юсупа Асадулаева Верховный суд Дагестана вынес 15 мая 2018 года, Асадулаеву вменялась часть 2 статьи 208 УК РФ, значится в информации на сайте суда.

Юсуп Асадулаев был задержан 2 августа 2016 года, когда ехал на машине сестры за недавно купленным внедорожником. По словам самого Асадулаева, задержание больше было похоже на похищение.

«"Приора" нагло и рискованно ехала по встречной полосе, резко встала передо мной, сзади остановилась еще одна машина. В масках с криками выскочили из машин четверо или пятеро человек, сходу и без объяснений причин начали меня избивать резиновыми дубинками. Я не знал, за что меня бьют. Меня вытащили из машины, надели наручники; один из них начал душить меня сзади, другие продолжали бить — по ногам, по телу. Меня быстро затащили и бросили на заднее сиденье "Приоры". Я не видел, куда меня везут — меня продолжали бить и приставили к голове пистолет. Мы приехали к какому-то зданию и поднялись на третий этаж», — так Юсуп Асадулаев описывал свое задержание в суде, пишет Максим Литаврин.

Как следует из рассказа Асадулаева, внутри здания его завели в какое-то помещение, повалили на пол и снова принялись избивать. Это продолжалось несколько часов, затем, по словам мужчины, ему объявили, что считают его причастным к вооруженному подполью, и стали называть имена, которые он слышал впервые. По словам Асадулаева, он пытался объяснить, что не знает этих людей, тогда его стали пытать током.

«Я несколько раз терял сознание. Терпеть это издевательство было невозможно, и я сказал: "Хорошо, я подпишу то, что вы хотите услышать от меня". Кто-то ответил: "Возьмешь на себя оружие", потом начали говорить, что я имею отношение к ваххабитам. Я сказал, что не имею, меня опять жарили — до тех пор, пока я не говорил: "Да, я имею к этому отношение"», — приводится рассказ Асадулаева в стенограмме его выступления в суде, которая, как отмечает автор статьи, имеется в распоряжении «Медиазоны».

3 августа, по словам Асадулаева, задержавшие и бившие его силовики стали расспрашивать о машине Toyota Land Cruiser 200, которую он недавно купил за 2,1 млн рублей, заняв деньги у родственников - сестры, брата и жены.

В тот же день Юсуп Асадулаев позвонил родным и попросил отвезти его джип в указанное им место и оставить с документами и ключами. «Было слышно, что аппарат был на громкой связи и Юсупу подсказывали, что говорить, Когда спросили, зачем [везти машину в указанное место с документами и ключами], телефон отключили. После брат снова перезвонил и сказал, что это ему во благо», - рассказала сестра Зухра.

По словам женщины, к тому моменту от дальнего родственника семья уже знала, что Юсуп Асадулаев находится у силовиков. Этот же родственник пообещал содействие в переговорах, отметив, что ни адвокатов, ни родных не пустят.

При этом в тот же день, согласно документам в уголовном деле, Юсупа Асадулаева "допросили как свидетеля". "В отношении меня насилия не применялось - психического либо физического. Данные показания я даю абсолютно добровольно, так как меня все равно задержали - значит, кто-то рассказал о том, что я пособничал участникам НВФ, поэтому нет смысла отпираться", - с такого признания начинаются показания Асадулаева, отмечается в статье. Однако на заседании суда, по данным издания, Асадулаев заявил, что подписал протоколы допроса и признал вину "только из-за того, что больше не хотел терпеть боли от подключения к току".

В Дагестане - и не только в Дагестане - за полтора десятилетия формирования правоохранительных практик по борьбе с терроризмом и экстремизмом КТО массовые аресты в мечетях, постановка на учет, похищения людей, организация уголовных дел на основе оговора под давлением, фальсификации улик или самооговора под пытками сложились в самоподдерживающуюся систему, заявил ранее руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла". По его мнению, репрессивной машине удобнее и безопаснее иметь дело с фиктивными преступлениями, потому что в этом случае исполнители на земле сами выбирают жертву. Это может быть личная неприязнь, вымогательство, конфликт из-за земельного участка, даже конфликт из-за женщины, подчеркнул он.

По данным "Медиазоны", в изоляторе временного содержания Асадулаева "отказались принимать до тех пор, пока он не написал заявление, что все телесные повреждения получил еще до задержания во время драки". Издание также приводит копию записи о состоянии Юсупа Асадулаева в медицинском журнале, где врач указал на наличие у него гематом, ссадин на запястьях и затрудненное дыхание.

"Советский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемого 5 августа. Согласно справке из ФСИН, в городское СИЗО-1 он прибыл только 10 числа. Никакой официальной версии того, почему уже отправленный судом под стражу человек задержался во временном изоляторе больше двух дней, нет. Юсуп объяснял: все эти дни его усиленно лечили, так как в СИЗО его бы не приняли с такими травмами. Кроме того, он рассказывал, что его постоянно посещали и приносили на подпись исправленные протоколы допроса", - говорится в статье.

По словам Зухры, их родственник-силовик, обещавший помощь, заявил, что за 6 миллионов рублей "Юсупу сделают старую редакцию [статьи 208 УК]". "Еще он сказал, что надо сделать схрон оружия, и чтобы мой брат указал на него, что это якобы его - и это тоже за отдельную плату в 500 тысяч. И главное - чтобы он не отказывался от своих показаний", - рассказала женщина, отметив, что семья сразу же передала 1,5 млн рублей, при этом родственник подчеркнул, что ее брат сознался сам, и его "пальцем никто не трогал".

"На проверке показаний я не мог стоять, меня рвало, я не мог разговаривать. Меня поднимали на ноги на несколько минут, ставили рядом с адвокатом и оперативниками, фотографировали и заставляли поднимать руку", - при этом вспоминал позже Юсуп.

Сожженная машина судьи Махатиловой после ее решения оставить брата Асадулаева на свободе

Вскоре после задержания Юсупа Асадулаева родственники предполагали, что опасность может грозить и его брату, 41-летнему предпринимателю Али Исаеву. Их опасения подтвердились - 22 июня 2017 года Исаев был задержан. «Оперативники схватили его во время стрижки; то, как трое сотрудников залетают в парикмахерскую, вытаскивают мужчину из кресла, надевают ему на голову мешок и выводят, попало на видео — хотя, как говорит Зухра, после случившегося силовики попытались изъять записи с камер в салоне», - пишет Максим Литаврин.

За две недели до задержания Али в магазине парфюмерии, которым владеет Зухра со своей семьей, силовики, не представляясь и не показывая никаких удостоверений, изъяли товар — склянки с духами и сосуды с концентратами и маслами. Никаких документов об изъятии они не составляли, а между собой переговаривались, что придут за Али, утверждает женщина.

Исаев дал признательные показания о своем участии в НВФ в день задержания. «Он все сразу понял и просил: только не пытайте, я все подпишу так. У него слабое здоровье: гепатит, инвалид по зрению — нет одного глаза. Его все равно продержали весь день в наручниках и били током, пропускали через пальцы рук и ног», — рассказала Зухра.

Фельдшер махачкалинского ИВС, куда привезли после этого мужчину, сделал в журнале такую пометку: «При внешнем осмотре [обнаружены] на пальцах ног и рук следы точечных кровоизлияний», отмечается в статье.

В протоколах, подписанных Исаевым, содержится его признание: разделял идеи и ценности «Махачкалинской группы», а также пускал к себе переночевать ее участников — своего брата Юсупа и других. Позже в суде Али рассказал, что пережил те же пытки, что и его брат.

9 апреля 2018 года судья Кировского районного суда Магомед Нестуров полностью оправдал подсудимого и освободил его из-под стражи. Прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде республики, и в июле дело направили на новое рассмотрение, которое продолжается до сих пор. Мера пресечения Исаеву на настоящий момент не избрана.

Зухра сейчас ждет решений по ее многочисленным жалобам и обращениям — по поводу изъятия товара и вымогательства со стороны силовиков. «По ее подсчетам, действия силовиков нанесли ее семье ущерб более чем на 50 млн рублей. К делу также присоединился «Комитет против пыток»: юристы правозащитной организации написали заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК) против сотрудников, пытавших Али Исаева», - отмечает Максим Литаврин.

Он также указывает на то, что первое ходатайство следствия об аресте Али Исаева было отклонено 27 июня 2017 года в Советском районном суде Махачкалы судьей Патимат Махатиловой, а спустя несколько дней ее автомобиль был сожжен.

Машину Nissan X-Trail, принадлежащую судье Патимат Махатиловой, поджег неизвестный в ночь на 30 июня 2017 года. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина подходит к автомобилю, разливает горючую смесь на крышу, лобовое стекло и капот, а затем поджигает машину. Авто стоимостью 1,5 миллиона сгорело полностью. Пользователи Instagram связали тогда поджог машины судьи с ее работой.

Зухра Асадулаева считает, что это сделали силовики в отместку за то, что судья отказалась арестовывать Али Исаева. «По словам предпринимательницы, сотрудники хвастались этим на одном из судебных заседаний; говорили, что сделали судье даже лучше, так как теперь она ездит на «бронированной машине», - пишет Максим Литаврин.

Он также указывает на то, что поджог машины судьи Махатиловой упоминался на сайте, поддерживаемом силовиков, в тексте об освобождении из-под стражи Али Исаева. В нем решение судьи не заключать Исаева под стражу подвергается резкой критике, а сам материал написан «весьма ехидно», подчеркивает Литаврин. По версии этого сайта, братья Исаев и Асадулаев начали свой бизнес на деньги боевиков «махачкалинской группы».