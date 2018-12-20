Оюб Титиев вошел в список 100 выдающихся людей года

20 декабря 2018, 22:54

Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, который с января находится под арестом в Чечне, попал в ежегодный рейтинг "100 выдающихся людей" по версии "Русского репортера".

"Кавказский узел" писал, что Титиев арестован по делу о хранении наркотиков. Процесс по его делу начался 19 июля в Шалинском горсуде. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

В поддержку Титиева высказались правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line Defenders, Лига прав человека, Всемирная организация против пыток. Резолюцию по делу Оюба Титиева принял Европарламент. Правозащитник стал лауреатом премии Вацлава Гавела и франко-германской премии "За права человека и верховенство права".

Составители рейтинга "100 выдающихся людей года" отмечают, что их интересовала общественная репутация того или иного человека, а не должности и звания. "Мы отталкивались и от событий, и от мнения благотворителей, общественных деятелей, ученых, просветителей. Получилась история года, но не формальная, а человеческая. Каким запомнится 2018 год с точки зрения человеческих поступков?" - поясняется в предисловии к рейтингу, опубликованному сегодня "Экспертом Online".

Имя Титиева оказалось в категории "Право и правда". "Выступив вскоре по чеченскому телевидению, Рамзан Кадыров назвал правозащитника наркоманом и врагом народа. "Мемориал" с Оюбом Титиевым оставался единственной правозащитной организацией, которая работала в Чечне в то время, когда быть правозащитником в Чечне стало опасно для жизни", - написали о Титиеве составители рейтинга.

Напомним, что в декабре в поддержку Оюба Титиева выступил музыкант Борис Гребенщиков, сотрудничающий с Amnesty International.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".